Гоняли тряпичный мяч по сугробам - девчата

Скептики утверждают, что женщины и футбол не совместимы. Но такие заявления опрометчивы. На площади Двух капитанов в Полярном состоялся необычный футбольный матч - в составе команд были исключительно девушки. При этом по заснеженному полю они гоняли тряпичный мяч.

Женский футбол известен на Кольском полуострове довольно давно. Это популярная игра у коренных северных народов саами. Играют в него представительницы прекрасного пола. Есть много общего, но есть и отличия от футбола привычного. До сих пор такой вид спорта можно было увидеть только в саамских сёлах.

- Самое главное, что у нас и слабый пол - не слабый. Посмотрите, сколько у нас молодых кадров, есть над чем работать, - говорит Владимир Смородников, главный судья.

В Полярном тоже решили поэкспериментировать. Барышни откликнулись. Нехитрый инвентарь, тряпичный мяч и форма – пёстрые сарафаны нашлись в костюмерной Центра культуры «Север». Команды на поле. После приветствия и разминки звучит свисток арбитра, игра началась. Правила футбольные - мяч в руки не брать. Пусть в снежной пелене мяча и не видно, ворот тоже, но накал борьбы был нешуточный.

Итог встречи 1:1. Победила дружба. Все довольны: игроки, болельщики и арбитр, главный тренер александровского футбольного клуба «Арсенал»