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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.06.25 19:30

Гоняют без прав, номеров и правил

Всё это про мотоциклистов, которые с началом лета выехали на дороги общего пользования.

Большинство мотоциклистов люди законопослушные, но есть и те, кто к сезонному транспорту относятся легкомысленно, технику предпочитают не регистрировать, ездят без прав категории «А». Таких байкеров дорожные полицейские стараются «ловить». Нередко останавливают любителей двухколесной техники после продолжительных погонь. Мотоцикл отправляется на штрафстоянку, а его водитель - оплачивать денежное наказание.

Елена Борисова, инспектор Госавтоинспекции по г. Мурманску: «Водители мотоциклов могут нарушать различные правила дорожного движения. Самые частые - это, во-первых, отсутствие госномеров на мотоцикле, это пренебрежение правилами собственной безопасности, то есть отсутствие мотошлема как у себя, так и у пассажира, это отсутствие страховки ОСАГО, ну, и неправильное пересечение перекрестков».

Находятся смельчаки, которые садятся за руль этого транспортного средства повышенной опасности и в состоянии алкогольного опьянения. Передача мотоцикла другим гражданам без соответствующей категории в правах тоже нередкость, отмечают мурманские автоинспекторы. 

Елена Борисова, инспектор Госавтоинспекции по г. Мурманску: «У нас 17 мая открылся мотосезон, сейчас на дорогах Заполярья увеличилось количество водителей двухколесных транспортных средств, поэтому сегодня мы проводим рейд по выявлению нарушений у таких водителей».

Стоит отметить, что во время этого рейда инспекторам попадались не только нарушители, но и байкеры, у которых с документами всё в порядке и правила дорожного движения они не нарушали.

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