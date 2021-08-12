Горбуши много, дураков тоже

Горбуша в этом году наделал шума! На юге области её ловили буквально руками, так много было рыбы. А в Норвегии её не пускали в реки на нерест, так как в Северном Королевстве этот вид лососевых считают экологическим бедствием. И вот теперь другая проблема.

На берегу реки в Кандалакше местные жители нашли выпотрошенную горбушу. Дело в том, что во время лова рыбаки забирают икру, а саму рыбу выбрасывают. Об этом шокированные происходящим северяне рассказывают в пабликах. Например, брошенную рыбу недавно нашёл в лесу местный житель, который и заснял подгнивающие туши.