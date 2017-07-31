Гордо реет Андреевский флаг, сотни лет на морях как завет

В прошедшее воскресенье в России отмечали День военно-морского флота. Главный парад прошёл в Санкт-Петербурге, парады кораблей - во Владивостоке, Севастополе, Балтийске, Астрахани и столице Северного флота – Североморске.

«Служу России!» - для каждого участника парада в Североморске это не просто слова. Настоящие офицеры - гордость нашего региона и страны встретили День военно-морского флота по высшему разряду. Благоволила североморцам и сама природа, которая вопреки обещаниям синоптиков, подарила флотской столице солнечную погоду.

- Доблесть и мужество морских пехотинцев, лётчиков, экипажей подводных лодок и надводных кораблей, трудовые подвиги учёных, инженеров, конструкторов, судостроителей заслуживают уважения и признательности, - отметил в своём поздравлении заместитель командующего Северным флотом по работе с личным составом контр-адмирал Анатолий Минаков.

На Приморской площади в Североморске собрались гости и жители флотской столицы – около 5 тысяч человек. Все они стали свидетелями уникального парада: мимо трибун маршем прошли соединения сил Северного флота, сводный оркестр и военная техника - современные армейские мотовездеходы, состоящие на вооружении арктических бригад, бронетранспортеры морских пехотинцев, машины радиационной разведки, модернизированные боевые танки Т72Б3. Впервые в параде наряду с современными машинами приняли участие легендарные танки Великой Отечественной войны Т-34.

Наряду с первыми лицами региона и ветеранами военный парад принимали юнармейцы – несколько десятков мальчишек и девчонок, уже принявших решение связать свою жизнь со службой Родине. Троекратное «Ура!» разносилось не только над Приморской площадью, но и над акваторией Кольского залива.

В рамках парада по Кольскому заливу во главе ряда военных кораблей Северного флота стоял тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Также в параде приняли участие ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Верхотурье», атомный подводный ракетный крейсер «Орёл» и другие корабли и суда обеспечения.

Большая дизель-электрическая подводная лодка «Калуга» и атомная субмарина «Обнинск» продемонстрировали маневры погружения и всплытия.

По традиции морякам-подводникам желают, чтобы число погружений равнялось числу всплытий, и под аплодисменты с трибун из вод Кольского залива стремительно поднимается «Обнинск».

На берегу в это время разворачивается театрализованное представление. О трёх веках героического прошлого России и будущем великой морской державы говорит и царь морей Нептун, и Петр Первый, попавшие на праздник сквозь реальность и время.

То, что корабли Северного флота готовы держать бой, наглядно показало шоу, которое развернулось на воде и побережье. Зрители наблюдали и стрельбы, и высадку морского десанта. Всё максимально приближённо к реальности.

Начинается бой. Решительно и дерзко штурмовые группы одерживают победу над условным врагом в пункте высадки. Вслед за пехотой с корабля высаживается командно-десантная группа на машинах-амфибиях, которым покорны и суша, и морская стихия.

За масштабными выступлениями с берега наблюдает ветеран Клавдия Григорьевна Владимирова: «Интересно! Я смотрела, все любовалась. Праздник, есть праздник, а у меня давление высокое, но я доползла. Попросила сесть».

Клавдия Григорьевна прожила в Североморске более 60 лет, и пусть не имеет прямого отношения к Северному флоту, праздник считает своим. Её не выводят за оцепление, давая возможность посмотреть шоу из первых рядов, а проходящие мимо офицеры отдают ей честь. Всё-таки Североморск – это немного другой мир, город, в котором не забыты законы воинской чести и офицерской доблести.