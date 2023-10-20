Горе-туристы: до Кировска не дошли, зато прилетели в Мурманск на вертолёте

Мурманские спасатели на вертолёте эвакуировали пострадавших туристов, которые задержались в пути из-за отравления и обморожения.

Двое мужчин пешком следовали из посёлка Ловозеро в город Кировск. Свой поход туристы регистрировали в МЧС, определив датой окончания 22 октября.

Однако во время перехода запросили помощи у спасателей.

По словам участников экспедиции, у них обморожение и отравление. Спасатели на вертолёте подобрали их в районе озера Светлое, от Мурманска до точки эвакуации 170 километров.

В областном центре пострадавших специалисты передали врачам.