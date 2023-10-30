Горели на кухне шторы: треснула межквартирная перегородка и возникли слухи о хлопке газа
На место происшествия незамедлительно прибыли все тревожные службы, но что они увидели? В реальности происшествие оказалось совсем другим.
В субботу около половины десятого вечера были эвакуированы жильцы дома на улице Халтурина. Причиной тому стало сообщение о взрыве бытового газа в квартире на пятом этаже во втором подъезде. Но после осмотра помещения спасатели увидели только сгоревшие на кухне шторы.
Прокуратура и следственный комитет также организовали проверки по данному факту.
Дина Рыгина, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Мурманской области: «Впоследствии при обследовании происшествия было обнаружено, что пострадала одна из не несущих стен межквартирных перегородок. В настоящее время на месте работают специалисты всех экстренных служб».