Горели на кухне шторы: треснула межквартирная перегородка и возникли слухи о хлопке газа

Страшная новость облетела некоторые новостные сайты и паблики о том, что в доме №1 на улице Халтурина Мурманска произошёл взрыв бытового газа и обрушение стены.

На место происшествия незамедлительно прибыли все тревожные службы, но что они увидели? В реальности происшествие оказалось совсем другим.

В субботу около половины десятого вечера были эвакуированы жильцы дома на улице Халтурина. Причиной тому стало сообщение о взрыве бытового газа в квартире на пятом этаже во втором подъезде. Но после осмотра помещения спасатели увидели только сгоревшие на кухне шторы.

Прокуратура и следственный комитет также организовали проверки по данному факту.

Дина Рыгина, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Мурманской области: «Впоследствии при обследовании происшествия было обнаружено, что пострадала одна из не несущих стен межквартирных перегородок. В настоящее время на месте работают специалисты всех экстренных служб».