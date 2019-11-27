Заполярных огнеборцев со столетием пожарной охраны на Мурмане поздравил заместитель министра МЧС России генерал-полковник Илья Денисов. Почетный гость также смог оценить техническое оснащение спасателей и посетил тематический музейный комплекс.

Заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал-полковник Илья Денисов поздравил доблестных огнеборцев со 100-летием пожарной охраны на Мурмане: «Хочу вам пожелать сухих рукавов, незадымляемого неба и гореть вам только от любви, но не наоборот. С праздником!».

Для почётного гостя провели экскурсию в обновленном музейно-выставочном центре «Галерея безопасности Мурманской области». Специалисты рассказали не только об истории становления пожарного дела в регионе, но и о той работе, которая проводится по пропаганде безопасности среди детей и студентов Заполярного Края. Также Илья Денисов принял участие в открытии мемориальной доски Анатолию Александровичу Грецкому, ветерану пожарной охраны и первому руководителю пожарно-технической выставки.

По традиции, генерал-полковник внутренней службы Илья Денисов оставил в Книге почётных посетителей Главного управления МЧС России по Мурманской области памятную запись с пожеланием удачи всем мурманским пожарным и спасателям.