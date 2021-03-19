Горит здание вневедомстенной охраны, но только во время учений

Сотрудники силовых ведомств по долгу службы нередко рискуют собственной жизнью. Но порой и им самим может понадобиться срочная помощь. Для отработки поведения в нештатных ситуациях были организованы совместные учения МЧС и сотрудников Управления вневедомственной охраны Росгвардии.

Возгорание происходит на третьем этаже, быстро охватив здание вневедомстенной охраны на улице Папанина. Такой легенды учений придерживаются спасатели и представители Росгвардии. Прежде всего, необходимо эвакуировать людей, ведь среди помещений есть, к примеру, комнаты где хранят оружие.

Алексей Сибирь, врио начальника управления вневедомственной охраны Мурманской области: «У нас здание особенное место занимает в Мурманске, оно находится на определённой высоте. Здесь у нас расположено большое количество особенных помещений: комнаты хранения оружия и так далее. Поэтому мы учения проводим постоянно с привлечением МЧС».

Согласно сценарию, в плену условного огня оставались сотрудники, эвакуация которых легла на плечи спасателей. Пожарные лестницы, массогабаритные манекены и другая спецтехника – все это задействовано, чтобы сделать тренировку максимально похожей на боевой выезд.

Иван Погорелов, заместитель начальника первого пожарно-спасательного отряда ФПС ГУ МЧС России по МО: «Сегодня мы проводим тренировочные учения. Их целью является проверка профессионализма личного состава пожарно-спасательных подразделений города Мурманска, отработка взаимодействия с персоналом данного объекта».

Руководители учений оценили совместную тренировку спасателей и росгвардейцев на удовлетворительную оценку. С поставленными задачами участники справились, но ещё есть к чему стремиться.