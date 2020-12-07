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Горнолыжный сезон будет открыт, но только для жителей Мурманской области

В этом году горнолыжный сезон будет открыт только для жителей Заполярья.

Министра спорта России Олега Матыцин прибыл с визитом в Мурманскую область, чтобы оценить качество предоставляемых услуг и инфраструктуру курортной зоны Кировска «Большой Вудъявр». 

В ближайшую пятницу горнолыжные склоны вновь будут открыты для любителей активного зимнего отдыха. В отличие от предыдущих сезонов, в этом году посетить курортные зоны смогут только жители Заполярья. Напомним, въезд для туристов из других субъектов к нам закрыт до 15 января 2021 года. 

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Принято решение о начале работы комплекса «Большой Вудъявр» и ряда других наших горнолыжных комплексов с пятницы, 11 декабря. Но они будут работать исключительно для жителей Мурманской области».

Глава Минспорта России Олег Матыцин во время визита на «Большой Вудъявр» убедился, что услуги, которые предлагает комплекс,  находятся на достойном уровне.

Олега Матыцин, министр спорта России: «Завидую людям, которые через короткое время здесь начнут кататься на лыжах, получать удовольствие от общения. Надеюсь, что жители не только Мурманской области, но и всей России будут с удовольствием и заинтересованно сюда приезжать, потому что условия, которые здесь созданы и по сервису, и по качеству дорог, трасс, в России - одни из лучших. Конечно, Министерство спорта заинтересовано в том, чтобы инфраструктура здесь развивалась, и мы будем в дальнейшем сотрудничать на благо, прежде всего, здоровья наших людей».

Сезон катания в Хибинах – один из самых продолжительных в стране, он завершается только в мае, поэтому покорить снежные вершины, при  благоприятном стечении обстоятельств,  успеют все желающие. Для посетителей отдых будет максимально соответствовать требованиям безопасности, все объекты горнолыжного курорта обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, а также созданы условия для соблюдения социальной дистанции.

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