Горнолыжный сезон в Мурманске официально закрыт

Большую вечеринку по этому поводу организовало радио «Рекорд» на одном из популярных склонов города. Для всех гостей состоялись показательные выступления лыжников и сноубордистов, конкурсы.

Закрывать горнолыжный сезон нужно весело и шумно. Поэтому радиостанция «Рекорд Мурманск» на одном из городских склонов организовала «Рекорд Фест». Все желающие любители и профессионалы зимних катаний на лыжах и бордах собрались вместе, чтобы напоследок поймать снежную волну.

Гостей вечеринки ждали зажигательные танцы с красивыми гоу-гоу герл и диджеем Дмитрием Габуром. Ведущий «Рекорда» Николай Дукмас развлекал зрителей конкурсами, без подарков не остался никто. Ещё для зрителей работала фотозона с лыжным троном в стиле сериала «Игра престолов».

Дмитрий Афиногенов, директор по маркетингу радиостанции «Record Мурманск 102fm»: «Мы собрали тех ребят, которые тоже любят горнолыжный драйв, подключили партнеров и сегодня у нас настоящее закрытие сезона с показательными выступлениями. С горячим бесплатным глинтвейном, с гоу-гоу и резидентами «Океан Холл». Огромное количество людей, розыгрыши сноубордов. Это настоящее закрытие сезона, как оно должно быть».

Юрий Стецук уже седьмой сезон рассекает по склонам на горных лыжах. Катается молодой человек для себя, чтобы развеяться и получить заряд адреналина. Также Юра учится делать трюки. Пока это любительский уровень, но кто знает, куда такие увлечения приведут.

Юрий Стецюк, горнолыжник: «Почему лыжи? Не знаю. У меня есть друг, который научил меня на них кататься и другого я не выбирал».

А вот Богдан Дворецкий всю жизнь покоряет склоны на доске. Он - один из основателей сноубординга в нашем регионе. Больше 25 лет Богдан в этом деле и признается, что эта любовь навсегда. А такой движ помогает молодёжи прививать правильные увлечения.

Богдан Дворецкий, сноубордист: «Сидеть дома за компьютером или смотреть сериалы, это одно. Но свежий воздух, катание, просто потусоваться среди единомышленников, это конечно, дорогого стоит».

Во время феста между гостями в формате забега разыграли 2 сноуборда от «Кольского» завода. Партнёрами фестиваля, которые также предоставили подарки участникам, стали горнолыжный комплекс «Нордстар», магазин «Пальтишки и беретики», «Трюк», и «Vida Attiva», а также магазин автоаксессуаров «Dream Car», бутик укрепления семьи «PinkRabbit», а также цветочная лавка «Веранда».

Для тех, кто не мог посетить мероприятие лично, ведущие радио «Рекорд Мурманск» вели трансляцию «Открытой студии» в прямом эфире с места событий. Кстати, поддержали праздник сообщество «Регион51» и наш телеканал «Арктик-ТВ». Ведь мы тоже за правильный движ. Организаторы «Рекорд феста» надеются, что такое событие повторится ещё не раз и станет доброй традицией.