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День за днём с «Арктик-ТВ»22.12.17 19:30

Город чествует лучших спасателей

Пока большая часть жителей Мурманска будет отдыхать на январских каникулах, спасатели будут дежурить, чтобы в любой момент сорваться по вызову. Речь о пожарных, которые к тому же в конце декабря отмечают свой профессиональный праздник. В преддверии торжественной даты отличившихся специалистов экстренных служб наградил  глава города. 

Так получилось, что самые масштабные чрезвычайные происшествия в Мурманске случились под конец года. Например, в ноябре на территории порта загорелось рыболовецкое судно «Одиссей-1», а через несколько дней в одном из домов на улице Зелёная в многоэтажном доме прогремел взрыв бытового газа. Один из спасателей, работавших над ликвидацией этих опасных аварий, сотрудник МЧС Андрей Заика. Сегодня  за свой рискованный труд пожарный получает памятные подарки из рук главы администрации.

- Наша служба - не профессия, а повседневный образ жизни, - считает Андрей Заика, командир отделения пожарно-спасательной части № 1  г.Мурманска. - Мы не имеем права проявлять слабость характера, только профессионализм.

Дата для торжественного события выбрана неслучайно. 27 декабря в России отмечают День спасателя, к которым можно отнести и градоначальника. Конечно, бороться с огнём и выводить из горящих подъездов людей – задачи подготовленных специалистов, но обычно на месте купных ЧП необходимо присутствие представителей муниципальных властей, чтобы оперативно решить вопрос с расселением или помощью пострадавшим.

- Это моя должностная обязанность. Я должен обеспечивать безопасность граждан   и от того, насколько своевременно и правильно принимаются решения, зависит безопасность наших граждан, - отметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Я обязан присутствовать на всех неприятных событиях.

Андрей Иванович не только вручал, но и сам получил необычную награду. Немногие слышали о Всероссийском обществе спасения на водах, тем не менее, учреждению в этом году исполнилось 145 лет. Местные руководители  решили поощрить главу Мурманска за помощь и поддержку этого движения. 

- Эта медаль очень значима, она вручается тем, кто принимает участие в профилактических мероприятиях, в работе по спасению людей, - пояснила Галина Ситник, председатель Мурманского областного совета Всероссийского общества спасения на водах.

Несмотря на предстоящий праздник и продолжительные новогодние каникулы, для спасателей начало года – сложный период. Во время продолжительных выходных жители региона обычно теряют бдительность. Да и самые популярные в это время развлечения – фейерверки и петарды -  не способствуют повышению безопасности.

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Последние комментарии

Артём
21.12.17 08:00
Так другого и не ожидаешь: хозяин и депутат, и бизнесмен, который сотрудничает с мэрией, а может, он и "хороший знакомый администрации", которая и дала ему зелёный свет. Гнать надо бизнесменов из депу
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александр
20.12.17 20:55
там аптек мало? на Гагарина и в его районе ни одной аптеки
Комментарий к новости:На Кольском проспекте открыли новую аптеку
Валентин
20.12.17 15:54
Конечно привлекает, а как иначе? Он же дорогой. На самом деле у нас никак не борятся с браконьерами, ловят одного из десятка. А если примут поправки к закону о распределении квот на вылов краба на отк
Комментарий к новости:Камчатский краб продолжает привлекать браконьеров
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