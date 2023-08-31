Город, где очень любят читать! Так характеризуют Мурманск горожане

И это не просто слова. Книги в столице Заполярья ценятся. Библиотек в Мурманске насчитывается более 130 штук. Только представьте себе! Кроме того, первая модельная библиотека открылась тоже у нас. А в 2023 году Мурманск получил статус «Библиотечная столица России».

Редакция «Арктик-ТВ» решила узнать, а насколько сильно любят мурманчане читать. А начинаем наше исследование в библиотеке, кто сказал, что их популярность в прошлом?

Арина Коврижных, заведующая сектором интеллектуального досуга детской библиотеки №4 г. Мурманска: «Читателей у нас в течении года всегда очень много. Берут они и для себя, и по спискам школьным. Летом, конечно, так как мы живём на севере, посещение снижается, потому что ребята уезжают на лето в отпуска. По спискам берут очень много, набирают книги на летнее чтение».

Но читать по библиографическому списку, утверждённом, не значит, любить.

- Нам задали прочитать русские народные сказки и про историю древней Греции.

Алисе 11 лет, она частая гостья в библиотеке. Сегодня ищет для себя новинки.

Алиса Скиба, мурманчанка: «При выборе книги важно, чтобы это был не комикс, чтобы там были положительные и отрицательные герои. Чтобы там всё заканчивалось хорошо, злодеи всё время проигрывали».

И выбор нас, четно говорят, удивляет. Это произведение знакомо многим.

- Я выбрала «Волшебник изумрудного города». Я читала его, когда была маленькой. Теперь хочу прочитать его снова

Несмотря на то, что библиотека, которую мы выбрали, детская – в ней есть отдел и взрослой литературы. Здесь можно найти романы, детективы, книги по психологии и, конечно, незыблемую классику.

Влада Затхей, библиотекарь детской библиотеки №4 г. Мурманска: «Бывает, что приходят взрослые люди, которые пытаются восполнить школьные знания или обновить немножечко свои школьные знания. Перечитывают и Пушкина, и Достоевского. И с большим удовольствием. А многие, кстати, приходят и не по разу за «Алыми парусами» Грина».

Помимо бумажных книг в наше время есть множество других способов прочесть понравившееся произведения.

Арина Коврижных, заведующая сектором интеллектуального досуга детской библиотеки №4 г. Мурманска: «Есть электронные книги, люди скачивают книги себе в специальную читалку, накачивают книги. Есть электронные библиотеки, которыми можно воспользоваться».

Электронные книги, пик которых в России пришёлся на 2015 год, в целом все похожи, но есть и свои нюансы. Например, в некоторых можно включать подсветку экрана и регулировать его яркость, можно менять форматы текст: размер и дизайн шрифта, отступы по краям, свободное пространство между фразами. А благодаря технологии изготовления, читалки с электронными чернилами почти безвредны для глаз. И это не может не радовать истинного читателя.

Юрий Кумашов, продавец в магазине электронной техники: «У неё экран очень сильно отличается от тех же экранов смартфонов. Для глаза она практически безвредна. Её, правда, можно читать часами, чуть ли не целыми днями. И это практически никак не скажется на вашем зрении».

- У меня тоже есть такая книга и, поверьте, это действительно удобно. Я всегда беру её с собой в поезд, в длительную автомобильную поездку, либо пользуюсь ей, если хочется почитать перед сном. Её плюс ещё и в том, что все любимые произведения можно поместить в одном электронном устройстве.

Юрий Кумашов, продавец в магазине электронной техники: «Электронная книга намного компактнее, чем обычные книги. Зачем хранить целую библиотеку, если можно располагаться одной только маленькой коробочкой, в которой будут те же самые миллионы книг».

Несмотря на все преимущества книг электронных, любителей именно печатных изданий всё равно больше. Ведь ничто не сможет заменить ощущение от перелистывания страниц.

Арина Коврижных, заведующая сектором интеллектуального досуга детской библиотеки №4 г. Мурманска: «Наши читатели любят живую книгу и предпочитают в первую очередь живую книгу. Иллюстрации, где можно перелистывать, смотреть, рассматривать».

Вот только стоимость современных изданий пугает неподготовленных читателей. Но всегда есть альтернатива покупке или посещению библиотеки с её огромным выбором и редкими изданиями – это буккроссинг. Я, например, однажды нашла в «Книжном домике» книгу «Остров сокровищ», которую давно мечтала прочесть.

- Книгообмен – занятие очень увлекательное. Благодаря ему можно найти что-то новенькое, а также сбыть с рук ненужные книги. Книгообмен – занятие очень увлекательное: можно найти что-то новенькое, а также сбыть с рук ненужные книги.

Оправдывает ли Мурманск свой статус «Библиотечной столицы России»? Скорее всего, да! А вот как читать книги – дело вкуса. Бумажные издания никуда не денутся, но их серьёзно потеснили всевозможные ридеры, планшеты и телефоны, которые делают процесс погружения в мир литературы мобильным – под стать времени.