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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.02.19 19:30

Город-герой чествует защитников Отечества

День защитника Отечества в Мурманске отметили народными гуляниями. Центром многочисленных мероприятий стала площадь Пять Углов, где состоялись парад войск, выставка военной техники, концерт, показательные выступления мастеров рукопашного боя, восточных единоборств, активные игры для детей и взрослых.

Празднование Дня защитника Отечества в Мурманске началось с торжественного парада. В колоннах прошли и военнослужащие действующих частей, и реконсрукторы, одетые в форму времен Великой Отечественной войны. Впрочем, шинели на службе носят и сейчас, хотя этот элемент экипировки уже превратился из вещи утилитарной в  вещь «выходного дня», то есть ту, что используют для таких вот праздничных шествий. Но зрителей, сложно чем-то удивить, ведь Мурманск один из самых военизированных регионов нашей страны.  До государственной границы рукой подать, а Северный флот ассоциируется не только с Североморском и гарнизонами, но и областным центром. 

«От этого праздника ощущение светам, мира, добра, тепла. Мы видим в этот день наших мужчин с другой стороны. Мы понимаем, что они сильные, порядочные, они честные, они верные, - отмечает в своём поздравлении  Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск. - Сегодня город отдыхает. У нас на празднике присутствуют представители  Северного флота, без них мы праздник представить не можем».

Центром народных гуляний по традиции стала площадь Пять Углов: музыка, танцы, концертная программа. Военнослужащие и  воспитанники спортшкол демонстрировали мастерство рукопашного боя и восточных единоборств.

Совсем рядом, на улице Ленинградской, развернулась выставка военной техники  - пятнадцать единиц современной боевой техники. Такие экспозиции пользуются особой популярностью, в том числе у мальчишек: когда ещё удастся посидеть в кабине настоящей боевой или пожарной машины и даже руль покрутить? Важны такие мероприятия и для взрослых.

Найти на Кольской земле семью, где бы не было своего героя-защитника Отечества, трудно. Оттого и к службе в армии у нас особое отношение, передающееся из поколения в поколение.

Уже давно повелось, что 23 февраля в России  считается праздником настоящих мужчин, сильных, волевых и смелых, готовых в любой момент встать на защиту Родины.

А ещё этот праздник по истине семейный. Ведь жены и матери делят с мужьями и сыновьями все тяготы службы, на них возложена ответственная задача  - воспитывать детей так, чтобы из них выросли настоящие защитники Родины. Для каждого этот праздник важен по-своему, но для всех неизменно дорог.

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