Город-герой Мурманск ждёт финансовой поддержки от регионального правительства

Мурманские депутаты впервые после летних каникул собрались на заседание городского Совета депутатов. На повестке дня было несколько вопросов, но главным, пожалуй, – это исполнение бюджета 2020 года и его прогноз на будущий год.

Первый пунктом повестки дня заседания горсовета стало присвоение Галине Бальбус, которая долгие годы работает в дорожном хозяйстве, звания «Почётный гражданин Мурманска». Депутаты отметили, что это, пожалуй, первый случай, когда его присваивают человеку, который всё ещё всецело погружён в работу.

Далее поздравления перешли в адрес Ольги Дзюбы, уходящего депутата, но в скором времени будущего регионального министра образования.

Далее депутаты перешли к вопросу, который волнует не только всех депутатов, но и жителей города-героя – исполнение бюджета Мурманска за 8 месяцев текущего года.

Андрей Сысоев, глава города, отметил, что сейчас сложилась очень непростая ситуация с экономикой не только из-за обрушившейся на мир пандемии коронавируса, но и других причин.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Я напомню, что весной были приняты законы, которые серьёзно поменяли систему налогообложения и поступлений в бюджет налоговых средств именно города-героя».

Сити-менеджер Евгений Никора отметил, что бюджет 2021 года будет тоже напряженным, поэтому планируется его жёсткая редакция, но которая подразумевает соблюдение всех социальных обязательств, оплату всех текущих расходов и полное исполнение нацпроектов.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Все расходы, связанные с реализацией проектов, которые город Мурманск успешно в последние годы воплощал на своей территории без поддержки федерального и регионального бюджетов, мы в первоначальную редакцию вносить не будем. Мы будем продолжать работу с правительством региона по оказанию мер финансовой поддержки и в 2021 году».

Также Евгений Никора сказал, что до конца этого года областное правительство обещало оказать поддержку городу. И такую же помощь, местные власти ждут и на следующий год.