Чтобы избежать подтоплений в городе, к паводку нужно подготовиться. Все вопросы этой непростой и трудоёмкой задачи обсудили на заседании городской комиссии по пропуску паводковых вод.

Город готовится к сезону паводков, пока что таяние снега сдерживают лёгкие морозы, но до продолжительных оттепелей осталось не так и много, нужно быть начеку, ведь эта зима рекордная в отношении объема выпавшего снега. Именно поэтому администрация города организовала штаб, куда пригласили и представителей управляющих компаний и метеорологов.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Мы должны подготовить ливневую канализацию, к работам службы уже приступили, где это возможно. У нас созданы три бригады, а это 35 человек и 15 единиц техники. В рамках аварийных бригад ещё будет выделяться техника - 40 единиц готовы на случай ЧС. Комплекс мер будет выработан по результатам работы комиссии».

На заседании ввели дополнительный комплекс противопаводковых мер. Управляющим компаниям рекомендовано отнестись к работе ответственно и предотвратить затопление придомовых территорий и подвалов.

Алексей Лейзерук, руководитель управляющей компании: «Сложности есть в Октябрьском районе, на ул.Маклакова, часть домов в Первомайском районе, потому что рельеф местности сложный. Там, где дома на сопках или в низинах, заранее готовимся вывозить снег, проблем не будет».

Обслуживанием городской системы ливнёвок занимается Управление дорожного хозяйства. Информация о паводковой обстановке аккумулируется в дежурно-диспетчерской службе.