ГОРОД И ПОРТ: фильм к юбилею Мурманского морского торгового порта

В октябре 2020 года Мурманску исполнилось 104 года. Месяцем ранее день рождения отметила ключевая компания муниципалитета. Предприятие, без которого невозможен был бы сам город, построенный за полярным кругом на одном из берегов Кольского залива - Мурманский морской торговый порт отметил свои 105 лет. За более чем вековую историю, порт стал большим, чем просто морская гавань. Это один из крупнейших налогоплательщиков и работодателей в столице Заполярья, надёжная опора города. Предприятие стратегического значения, регулярно внедряющее новые технологии в производственный процесс, и при этом бережно сохраняющее традиции и не забывающее свою историю.

День за днём и год за годом Мурманский морской торговый порт рос и развивался, гигантскими шагами шёл в будущее рука об руку с городом. Гигант наращивал силы, как профессиональный спортсмен ставил планки всё выше, и улучшал собственные достижения. Только за 2020 год предприятие неоднократно било собственные производственные рекорды, продолжало наращивать объёмы перевалки различных грузов.

Такое требовательное отношение к себе давало повод подтянуться и остальным участникам процесса. Всё ускоряющийся темп порта загружал и Октябрьскую железную дорогу, требуя всё новые и новые составы с грузами. Серьёзной проблемой для порта не стали ни коронавирусная инфекция, ни спад на мировых рынках. Ещё бы - ведь порт, по воспоминаниям ветеранов, не останавливал работу даже во время Великой Отечественной войны.

Порт одним из первых принял меры по защите своих сотрудников от коронавируса и, как старший брат, нашёл возможность помочь Мурманску в борьбе с болезнью. В мае всесезонные вакуумные погрузчики и мобильные пушки орошения Мурманского морского торгового порта приступили к дезинфекции общественных пространств города. Технику руководство предприятия купило в рамках масштабной экологической программы. Машины успешно прошли проверку на производственной площадке предприятия.

Алексей Рыкованов - генеральный директор АО «ММТП»:

- Дело в том, что мы обладаем уникальным в своём роде оборудованием для орошения больших открытых территорий. Вы знаете, что данное оборудование мы приобрели в рамках выполнения своей экологической программы. Но оно всецело подходит для обеспечения дезинфекции. Так с сегодняшнего дня наша техника выйдет на улицы города Мурманск и будет проводить дезинфекцию специальным составом «Экостил», который согласован с Роспотребнадзором.

Эта техника способна не только обеззараживать пространства, но и на полосе шириной в 2,5 метра собирать мелкий мусор, песок, сырой грунт и даже небольшие камни с дорог. Техника Мурманского морского торгового порта на городских улицах работает четвёртый год подряд и за лето собирает более 1000 кубометров мусора.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска:

- У нас есть что дезинфицировать. Это касается, учитывая специализацию данной техники порта, пешеходные зоны, дороги наши, те, которые требуют уборки, дезинфекции большими площадями, и те, которые имеют наибольшую проходимость пешеходов, наибольшую интенсивность пешеходного движения, в соответствии с рекомендацией Роспотребнадзора.

Заботится предприятие не только о здоровье мурманчан, но и об экологии города. В этом году Мурманский морской торговый порт завершил строительство пылеветрозащитных экранов. 20-метровая стена из перфорированного металла ограждает предприятие со всех сторон. Проект стартовал ещё в 2016 году. Тогда руководители компании начали изучать опыт коллег из-за границы, думать, как адаптировать его к условиям севера. За помощью обратились к китайским специалистам. Те рассчитали математическую модель расположения экрана, оптимальную высоту и необходимое значение перфорации. Большая стройка длилась 2 года и проходила в 3 этапа.

Алексей Рыкованов, генеральный директор АО «ММТП»:

- Мы реализовали проект полностью. На сегодняшний день протяженность пылеветрозащитных экранов составляет более полутора километров, высота - 20 метров, перфорация - 30%. Считаем, что мы с завершением этого проекта практически подвели черту нашей экологической программе обширной 17 года, и на сегодняшний день мы сократили выбросы в окружающую среду в значении, превышающем 30 раз. Считаем, что эта работа безусловно окажет положительное влияние на экологическую обстановку Мурманска и будем продолжать реализацию проектов и мониторинг проектов.

За экологией на территории порта, на границе санитарно-защитной зоны и в соседствующей с ней жилой застройке наблюдает «Экологическая диспетчерская». Специалисты отслеживают силу и направление ветра. Как только порывы превышают 15-18 метров в секунду, производственные процессы начинают приостанавливать. Вплоть до полного прекращения работ. Проект диспетчерской оценили по заслугам даже за границей. Он стал лауреатом международного конкурса разработок для Арктики. А 20-метровая ограда порта стала ещё и уникальным артобъектом. Из окон близлежащих домов она выглядит как законченная художественная композиция. Проект разработали специалисты Строгановского художественного училища. На нём нашлось место и гербу Мурманска, и нескольким панно, сделанным на фоне северного сияния.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области:

- Это дорогое удовольствие - 70 миллионов рублей. Тем не менее, в те сроки, о которых договорились, сделано. Сделано красиво. То, что коллеги говорят, что 25 лет вот это будет краска держаться, с учётом агрессивной среды Кольского полуострова, соленого ветра. Тем не менее, это очень здорово. На самом деле я считаю, что большие молодцы. И вообще молодцы, потому что занимаются не только этим проектом, не только совершенствованием своих технологий постоянно, но ещё и целым набором социальных проектов в поддержку спорта, и активное вовлечение в том числе молодых ребят, детей сотрудников порта в социально значимые проекты.

Трепетно портовики относятся и к традициям, чтут своих ветеранов и не забывают о тех, благодаря кому предприятие, а затем и город появились на Кольской земле.В день рождения компании её сотрудники почтили память человека, который в 1914 году определил место расположения будущего порта. В сквере около морского вокзала открыли бюст выдающемуся российскому инженеру, портостроителю Валериану Ляхницкому.

Алексей Рыкованов, генеральный директор АО «ММТП»:

- Ключевым событием для портовиков является открытие бюста Валериану Евгеньевичу Ляхницкому. Это человек, которого по праву можно назвать основателем порта Мурманск и города Мурманск. Валериан Евгеньевич принимал ключевое решение в определении места размещения будущего порта и определил вектор его развития на столетия вперёд. В честь празднования 105-летия мы инициировали данное мероприятие в сквере, который буквально в недалёком прошлом мы реконструировали, благоустроили и будем продолжать развивать данную территорию.

А за пол года до этого свет увидела книга «Начало пути», рассказывающая о жизни и работе этого удивительного человека. В неё вошли не только снимки портостроителя, но и планы строительства первых причалов будущего порта.

Александр Масько, заместитель директора по логистике – директор по управлению портовыми активами АО «СУЭК»:

- Мы сделали этот труд, в котором есть уникальные картинки, уникальные схемы тех причалов, того расположения, которое тогда закладывалось в расположение порта. Скажу о том, что некоторые из них сегодня в таком исполнении и сделаны, эффективно работают и приносят те результаты, о которых мы с вами говорим. Я тогда пообещал, что мы обязательно должны сделать какой-то следующий шаг. И ещё раз поставить какую-то веху в том, чтобы жители города, гости города видели и знали, кто, всё-таки, начинал историю города, историю порта.

Валериан Ляхницкий в начале 20 века возглавил проведение изыскательских работ на побережье Кольского залива. Тогда на месте города были поросшие мелким лесом сопки и болота. Уже через год к временной пристани пришвартовался первый пароход, который привёз рельсы для железной дороги.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы:

- Мы прекрасно понимаем, кто эксплуатирует гидротехническое сооружение, насколько сложно построить сейчас, в нынешних условиях. А тогда, 105 лет назад, такими доступными средствами как можно было строить порт? Остаётся только восхищаться их мужеством, стойкостью, в таких сложных условиях построить такие сложные гидротехнические сооружения. И вот 105 лет порт существует, работает и выполняет те задачи, которые предназначены для решения всех вопросов всей страны, нашего Кольского края.

Не забыли портовики и о ныне живущих потомках ушедших героев. К созданию бюста Валериану Ляхницкому привлекли его правнука. А на открытие приехал внук инженера - Юрий Ляхницкий. Встретили его с подобающими почестями. Он, в свою очередь подарил портовикам записки деда и фотографии из его личного архива. Как рассказал Юрий Ляхницкий о Мурманске дед вспоминал часто. В кабинете у него снимок выхода из Кольского залива занимал центральное место.

Юрий Ляхницкий, внук основателя Мурманского морского торгового порта Валериана Ляхницкого:

- Я просматривал его письма, какова была работа. Вот уже работали в сентябре, когда волна, когда мороз. Он надевал пять или шесть одёжек, чтобы не замёрзнуть в этих своих изысканиях на море. И пишет супруге в Колтну, где она была в это время. Он говорит: «Очень трудно работать. Такая волна, и чернильницы, и книги - всё разлетается по каюте, как чайки», говорит. Вот всяко было. Ну а потом это ведь, всё-таки, были времена достаточно сложные. Вот в войну он очень многое сделал для организации снабжения армии. Он получил за это орден трудового красного знамени. Потому что морские водные пути играли большую роль.

Удачно выбранное место строительства порта и заложенный ещё при строительстве потенциал, сегодня позволяют Мурманскому морскому торговому порту принимать у причалов суда грузоподъемностью до 210 тысяч тонн. По итогам 2019 года предприятие перевалило более 17,5 миллионов тонн разных грузов. Более того, доступные побережья залива дают возможность портовой инфраструктуре разрастаться дальше, создавая дополнительные рабочие места и наполняя бюджет региона и города налогами.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области:

- Это важнейшее было решение, которое позволило появиться городу Мурманску. Порт работал в мирное время, порт давал и даёт развитие экономики, порт во многом спас и помог стране во время войны. Сегодня порт является основой, воротами для северного морского пути. И вот та точка, которая выбрана была в тот момент, позволяет нам в Мурманской области строить большой логистический хаб, который сегодня очень необходим нашей стране.

Памятник Ляхницкому - не единственный подарок, сделанный Мурманску портовиками в этом году. Точку в оформлении подаренного муниципалитету ещё в 2018 году сквера поставили 2 октября. В этот день там открыли «Паруса мечты» - скульптуру, спонсором и автором идеи которой выступил директор по логистике компании СУЭК Денис Илатовский.

Денис Илатовский, директор по логистике АО «СУЭК»:

- Мы подумали, что если сделать просто что-то лёгкое, вот какая-то идея, какая-то мечта. Посмотрели, что похоже на мечту - парусник. Подобрали парусник. Выбрали скульптора. Года полтора провозились с изготовлением. Сложности были с производством этого парусника. Никто такого не делал.

Сложности были непосредственно с парусами, рассказывает скульптор Владимир Убасев. Огромную конструкцию необходимо было правильно сварить, чтобы выглядела она эстетично и красиво. Но трудности в итоге удалось преодолеть. И памятник уже в конце сентября приехал к нам в город.

Владимир Убасев, скульптор:

- Эта работа называется «Паруса мечты». Она создавалась как украшения для города Мурманска, для украшения порта, города. Как что-то такое светлое. Без политики. Напутствие для горожан. Напутствие в жизнь для молодых, для общества. Это такой образ отправляющейся команды. В плавание, в путь. Как будет видно, когда установят, кораблик плывёт в сторону моря, океана. Он параллельно заливу, направлен будет на север, против волн, против всех невзгод. Невзгоды тоже можно по-разному воспринимать. Как препятствия, которые сплачивают, помогают закалиться характеру, объединяют. Или как приключение. Это не обязательно что-то негативное.

Возведение скульптуры - продолжение системной работы компании СУЭК и Мурманского морского торгового порта по формированию комфортной городской среды. Сам памятник представляет из себя семиметровую композицию, где сверкающий парусник с надраенными до зеркального блеска парусами из нержавейки плывёт по бронзовой волне. Всё это великолепие расположено на гранитном постаменте.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска:

- Огромное спасибо СУЭКу, Мурманскому морскому торговому порту за их социальную поддержку. Это говорит о том, что если мы что-то придумали, и если сильно захотеть - обязательно получится. Здорово, что торговый порт каждый год делает что-то для благоустройства города-героя, мы это оцениваем. Но самое главное, что это оценивают мурманчане, жители нашего любимого города-героя.

А самое главное - «Паруса мечты» вместе с установленным ранее бюстом Валериану Ляхницкому создают в сквере у морского вокзала законченную концепцию. Ведь и основатель порта прибыл сюда на паруснике под названием «Любовь». И в своих мечтах, вероятно, видел на месте сопок и болот процветающий город будущего, воротами которого был бы красавец-порт. Вот и получился в Мурманске сквер и романтичный и исторический в одно и то же время.

Алексей Рыкованов, генеральный директор АО «ММТП»:

- В этом году мы буквально месяц назад презентовали бюст Валериану Евгеньевичу Ляхницкому, основателю порта. И сегодня у нас, наверное, завершающий этап благоустройства этой территории - композиция «Паруса мечты» венчают программу благоустройства данного участка. И мы дарим городу такой замечательный объект. И я надеюсь, что это место станет ещё более популярное.

Позаботились создатели «Парусов Мечты» и о долговечности своего произведения, учли непростые арктические условия. Несмотря на то, что выглядит корабль лёгким и воздушным - внутри у него крепкая арматура. Она удержит конструкцию даже в самый сильный ветер, также как стальной, несгибаемый характер, держит северян у суровых побережий Баренцева моря несмотря ни на что. А за тем, чтобы конструкция всегда сверкала и сияла проследят сами портовики. Они взяли на себя обязанность поддерживать в порядке и сам сквер, и установленные в нём конструкции.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск:

- Этот сквер - украшение нашего города и он полностью соответствует характеру нашего города. Вот такой морской залихватский, красивый, элегантный город. И вот эти «Паруса мечты» - конечно украшения с моей точки зрения.

Заботится промышленный гигант и о маленьких северянах. Ещё один подарок ко дню рождения Мурманска - детская площадка. Её портовики сделали на улице Туристов в одном из районов Мурманска. Рядом - несколько пятиэтажек и новая многоэтажка. Детей - много. А вот развлечений для них катастрофически не хватало.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска:

- Она расположена, как вы видите, в прекрасном месте, с хорошим видом на залив, на порт. Действительно приятное очень место. И уютное, и, одновременно, видовое. И уже сегодня поговорили с жителями и видим, что необходимо продолжить работу по обустройству пешеходных связей, которые ведут к этой площадке. Чтобы люди здесь с большим комфортом могли спускаться вниз. Хотя вот рядом видите, есть лестница, которая обслуживается нашим городом. Просто необходимо её продолжить.

Есть на площадке и горки, и качели, и песочница. Пока дети резвятся на безопасном тартановом покрытии, родители могут спокойно пообщаться на лавочках. Подумали и о том, чтобы играть здесь можно было полярной ночью. Площадку оборудовали красивыми фонарями, так что светло тут будет всегда.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск:

- Это ещё один пример сотрудничества бизнеса и городской власти. Здесь не только Мурманский морской торговый порт принял участие, но ещё и СУЭК. И, действительно, вместе можно делать вот такие хорошие дела. Она совсем небольшая, А, может, и не важен её размер. А количество в городе таких площадок - очень важно. Ну и нужно отметить качество, потому что действительно работа сделана очень хорошо.

Чтобы увековечить дружбу города и предприятия - главы Мурманска и генеральный директор торгового порта посадили рядом с детской площадкой по дереву. Как отметил Алексей Рыкованов, впереди - ещё больше добрых и общественно-значимых дел.

Алексей Рыкованов, генеральный директор АО «ММТП»:

- Мы продолжаем реализацию программы, подписанной с администрацией города, соглашения о взаимодействии. Взаимодействие рассчитано на несколько лет. И сегодня мы презентовали городу и жильцам детскую площадку, предоставленную Мурманским морским торговым портом и фондом «СУЭК - регионам».

Сегодня в Мурманском морском торговом порту трудятся более 1300 человек. А ежегодные налоговые отчисления в бюджеты разных уровней составляют более миллиарда рублей. А ту помощь, которую старший брат Мурманска оказывал и оказывает муниципалитету - не измерить в денежном эквиваленте. Она измеряется качеством жизни мурманских семей, связанных с компанией трудовым договором, и комфортностью быта в самом крупном за Полярным кругом городе.