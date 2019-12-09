Город металлургов Мончегорск «перекуют» на туризм

Туризм, медицина, сельское хозяйство и многое другое. При поддержке компании «Норникель» в Мончегорске состоялся слёт социальных предпринимателей Севера. Главной темой стало развитие туризма. Для предпринимателей провели мастер-классы, а также рассказали, чем можно заинтересовать туриста в Заполярье.

Уход от принципов моногорода - всегда положительный фактор развития муниципалитета. Помогает в достижении такой цели малый бизнес. Люди начинают работать на себя, к тому же создают дополнительные рабочие места. В компании Норникель это отлично понимают и помогают развивать социальное предпринимательство в регионах присутствия.

«Часто летаю в Мурманск и постоянно рассказываю, что половина мест в салоне самолёта занята туристами из Китая, - рассказывает Игорь Сухотин, начальник управления благотворительных программ компании «Норникель». – А вот в этот раз обратил внимание на то, что часть китайцев «разбавилась» путешественниками-индусами. Раз эти люди летят сюда на Кольский полуостров, то мне кажется, было бы справедливо, если бы какая-то часть этих дружественных нам жителей всё-таки заезжала и в Мончегорск. В этом смысле мы уверены, что в Мончегорске есть что показать, есть на что посмотреть».

Здесь, считают участники слёта социальных предпринимателей, речь может идти о туристическом бизнесе, в частности, о гастрономическом туризме. По мнению специалистов, развитие этого направления в Заполярье вполне может себя оправдать.

«У нас сейчас есть три программы. Они пока на уровне идей и приблизительных локаций, но нам уже стало понятно, что это возможно, - говорит Маргарита Полоник, президент Ассоциации по содействию в развитии и продвижении культурно-гастрономического туризма. - Можно сделать уикенд - программу на три дня, две ночи, тем самым, оставляя здесь туристов на две ночи. Встали задачи на новые проекты, которые требуется реализовать, чтобы были места, где можно купить гастрономические сувениры, упаковки гастросувениров. В общем, уже проделана часть работы и просчитана часть проблематики, которую мы вытащили, которую надо решить».

Заинтересовывать иностранцев планируется не только нашей северной едой. Популярным во всём мире становится экотуризм. Под Мончегорском привлечь внимание туристов может Лапландский заповедник. «Мы ведём совместную работу с Лапландским заповедником по созданию каких-то дополнительных экотроп, по его популяризации, - отмечает Максим Бугаёв, и.о. начальника отдела развития туризма Министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области, - по включению в какие-то региональные турмаршруты по Мончегорску».

Яркий пример успешного развития туризма на территории присутствия «Норникеля» - Норильск. В этом городе при поддержке компании был создан туристический кластер «Арктический».

«У нас же тоже всё начиналось с того, что первые туроператоры были местными, это просто люди, которым было интересно заниматься охотой, рыбалкой, любители местной природы, - рассказывает Максим Миронов, директор Агентства развития Норильска. - Это были предприниматели, которые создавали какие-то свои туристические базы, даже просто базы отдыха. Ездили сами отдыхали туда с друзьями, а со временем стали возить туристов. И сейчас это растёт, турпоток увеличивается».

Энтузиасты, готовые рискнуть всем ради любимого дела, есть и в Мурманской области. Причём, не только в Мончегорске. Развивается предпринимательство и на севере региона. Лилия Марцин, например, занимается фермерством в Печенгском районе. Вместе со своим мужем бывшая учительница разводит коров и домашнюю птицу. Открыть дело помог беспроцентный займ от «Норникеля» и грант Министерства сельского хозяйства Мурманской области.

«У нас в районе нет крестьянско-фермерских хозяйств, кроме того хозяйства, которое два года назад, организовал мой муж. Он занимается выращиванием птицы, - рассказывает Лилия Марцин, глава крестьянско-фермерского хозяйства, пгт. Никель. - В этом году мы с ним развиваем молочное скотоводство. У нас в аренде есть здание бывшего свинокомплекса. В собственности есть здание коровника. Мы сделали ремонт и завезли вот 10 коров и 20 телят».

Многие социальные предприниматели - сотрудники «Норникеля». Днём они трудятся на производстве, а в свободное время превращаются в бизнесменов. Для них собственное дело - хобби и заниматься им - в радость.

«Это необходимость - в первую очередь. Необходимость знакомить людей, знакомить горожан, гостей города с какими-то новинками развлекательной индустрии, - рассказывают Леонид Гнибеда и Владимир Шустров, социальные предприниматели. - Люди должны знать, люди должны пользоваться этими услугами. Поэтому приходится развиваться».

Социальное предпринимательство - это не только дополнительные рабочие места, но и изменение городской среды. Предпринимателипредлагают услуги, которых до этого в их муниципалитетах не было. Это могут быть и медицинские, и развлекательные услуги, и социальное обслуживание на дому. Объединяет этих людей одно: в результате их работы быт в городах меняется в лучшую сторону.