Город металлургов подтопило

Затопило не только промзону Мурманска, населенные пункты Кольского района, но и город Мончегорск.

Этим видео в социальных сетях поделились жители муниципалитета, на одной из улиц разлилось настоящее «море». Автомобили вынуждены преодолевать водную преграду, уровень которой достигает ступиц колёс.

Осложняет ситуацию откровенно плохое качество асфальта в этом месте. Многие владельцы транспортных средств неправильно рассчитывают скорость движения и подскакивают на ухабах, скрытых под водой. Но хуже приходится только пешеходам, которым без резиновых сапог, не замочив ноги, пройти здесь невозможно.