В Мурманской области отмечается снижение численности пенсионеров и увеличение выбытия работниковАндрей Чибис поздравил северян с Днём Конституции
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.12.22 19:30

Город Мурманск готов к Новому году!

В прошедшую субботу состоялась торжественная церемония открытия главной ёлки Кольского Заполярья. Сотни мурманчан и гостей города пришли на площадь Пять Углов, чтобы увидеть, как на главной ёлке региона зажгутся тысячи огней. Событие сопровождалось концертной программой. Песни и танцы не дали замерзнуть ни детям, ни взрослым.

- Всё очень хорошо, всё очень нравится.

- Весь город сияет, поэтому настроение улучшается.

- Очень красиво, нигде такого нет!

Конечно, ни один предновогодний праздник не может обойтись без Деда Мороза и Снегурочки. Любимые персонажи поздравили всех с наступающим 2023 годом!

Также с приветственным словом выступил и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Нам очень важно в этом году сделать праздник для детей. Сделать праздник, в первую очередь, для тех детей, родители которых сейчас защищают нашу страну. Поэтому особое внимание мы уделили украшению военных гарнизонов. Ну, и конечно, главная ёлка Мурманска, главная ёлка области - всегда прекрасна».

Восторженные глаза и улыбки на лицах людей тому подтверждение. Вся площадь замерла в тишине, горожане в ожидании маленького чуда.

Пожалуй, мурманская ёлка по праву может считаться одной из самых красивых в России. Высотой 22 метра она оформлена яркими звездами. Ещё больше антуража ей добавляет шатёр, украшенный пятью километрами гирлянд. А фигуры оленей, медведей и снежинок помогают создать целостную картину праздника.

- Мы из Питера, такого никогда не видели. Вот здесь настоящий северный дух, атмосфера праздника. Вот где реально хорошо.

- Великолепно, великолепно. Мурманск краше день ото дня.

- Украшения на ёлке очень веселые, красивые. Когда заходишь внутрь, как будто в сказку попал.

В такие моменты даже взрослые забывают о возрасте и под впечатлением ведут себя как дети.

Ни одно детское торжество нельзя представить без сладостей и игрушек. На празднике работала уютная ярмарка, где продавали тематические подарки для всей семьи. 

Екатерина Колесникова, участница ярмарки: «Я вяжу игрушки с конца четвертого класса, сейчас мне 14 лет. Я учусь в 8 классе. Как мне пришла идея продавать игрушки на ярмарке? Я решила, что это будет очень интересно, у людей поднимется настроение и будут эмоции яркие у них».

Эмоции от открытия ёлки действительно остались яркие. Ожидание новогодней сказки в такой торжественной атмосфере становится ещё приятнее.

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