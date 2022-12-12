Город Мурманск готов к Новому году!
- Всё очень хорошо, всё очень нравится.
- Весь город сияет, поэтому настроение улучшается.
- Очень красиво, нигде такого нет!
Конечно, ни один предновогодний праздник не может обойтись без Деда Мороза и Снегурочки. Любимые персонажи поздравили всех с наступающим 2023 годом!
Также с приветственным словом выступил и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Нам очень важно в этом году сделать праздник для детей. Сделать праздник, в первую очередь, для тех детей, родители которых сейчас защищают нашу страну. Поэтому особое внимание мы уделили украшению военных гарнизонов. Ну, и конечно, главная ёлка Мурманска, главная ёлка области - всегда прекрасна».
Восторженные глаза и улыбки на лицах людей тому подтверждение. Вся площадь замерла в тишине, горожане в ожидании маленького чуда.
Пожалуй, мурманская ёлка по праву может считаться одной из самых красивых в России. Высотой 22 метра она оформлена яркими звездами. Ещё больше антуража ей добавляет шатёр, украшенный пятью километрами гирлянд. А фигуры оленей, медведей и снежинок помогают создать целостную картину праздника.
- Мы из Питера, такого никогда не видели. Вот здесь настоящий северный дух, атмосфера праздника. Вот где реально хорошо.
- Великолепно, великолепно. Мурманск краше день ото дня.
- Украшения на ёлке очень веселые, красивые. Когда заходишь внутрь, как будто в сказку попал.
В такие моменты даже взрослые забывают о возрасте и под впечатлением ведут себя как дети.
Ни одно детское торжество нельзя представить без сладостей и игрушек. На празднике работала уютная ярмарка, где продавали тематические подарки для всей семьи.
Екатерина Колесникова, участница ярмарки: «Я вяжу игрушки с конца четвертого класса, сейчас мне 14 лет. Я учусь в 8 классе. Как мне пришла идея продавать игрушки на ярмарке? Я решила, что это будет очень интересно, у людей поднимется настроение и будут эмоции яркие у них».
Эмоции от открытия ёлки действительно остались яркие. Ожидание новогодней сказки в такой торжественной атмосфере становится ещё приятнее.