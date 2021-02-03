Город на Неве стал PR-площадкой туристических возможностей Заполярья

ГНесмотря на пандемию, путешественников в Заполярье всё равно много, ведь у нас и на северное сияние полюбоваться можно, и на красоты Баренцева моря посмотреть, и на оленьих упряжках покататься.

Сейчас в Мурманской области продолжается активное развитие туризма. Так, в центре Санкт-Петербурга с 1 февраля сразу на нескольких экранах транслируется ролик об отдыхе в Кольском крае. Видео с красотами Заполярья идёт на повторе каждые 20 минут, чтобы как можно большее число прохожих узнали, почему стоит посетить наш регион.

«Если вы в Петербурге заметили на экранах красивые кадры родной Мурманской области, обязательно делитесь фото в социальных сетях», – призывает замгубернатора региона Ольга Кузнецова.