Город нередко сталкивается с некачественной работой подрядчиков

Недавно на нашем канале вышел сюжет о некачественном ремонте сквера у памятника С.М. Кирову. Евгений Никора, глава администрации города Мурманска, отреагировал на обращения горожан.

Он рассказал, что ещё в 2019 году сквер был сдан с серьёзными нареканиями, подрядчику были предъявлены штрафные санкции, в результате чего он должен был переделать свою работу заново. В августе 2020 года зону отдыха приняли второй раз, а работа подрядчика перешла под гарантийные обязательства. Плохо уложенные асфальт и тротуарная плитка как раз такой случай, устранением дефектов ближайшее время займутся строители.

Глава администрации также заявил, что город, увы, нередко сталкивается с некачественной работой подрядчиков.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Мы можем проехать с вами, например, на зелёную зону на улице Копытова, которую делали в прошлом году, посмотреть там недоработки. Сейчас снег сошёл, я уверен, что там глобальных нет проблем, а небольшие есть. Будем устранять. Возьмём набережную Ледового озера – объект так и не был принят, мы расторгли контракт, хотя внешне всё нормально».