Город Полярные Зори добавлен правительством в перечень опорных населённых пунктов Арктической зоны России

В рамках рабочей встречи с Президентом России Владимиром Путиным губернатор Мурманской области представил мастер-планы Мурманской, Мончегорской и Кировско-Апатитской агломераций. В последнюю из них губернатор предложил добавить город Полярные Зори.

Мастер-план для него разрабатывается региональным правительством совместно с госкорпорацией «Росатом». Президент одобрил мастер-планы по развитию опорных населённых пунктов и поддержал внесение в перечень Полярных Зорь. Соответствующее распоряжение подписано 13 августа.

Мастер-план предполагает строительство на территории агломерации новой атомной станции, благодаря запуску которой энергией будут обеспечены многие экономические и инфраструктурные проекты.

Напомним, ввести понятие «опорные арктические города» предложил губернатор Андрей Чибис в мае 2023 года на заседании рабочей группы по развитию Арктики. По поручению президента по итогам визита в регион в июле 2023 года правительством определены 16 опорных населённых пунктов Арктической зоны, для которых необходимо разработать мастер-планы и комплексные планы долгосрочного социально-экономического развития до 2035 года. Эта работа была проведена в кратчайшие сроки – в течение года. В разработке приняли участие порядка 11 тысяч жителей и экспертов.