«Город Солнца – Город Мастеров» объединил более 400 творческих людей

Жить по законам «Города Солнца – Города Мастеров» многим участникам фестиваля под Кандалакшей приходится не впервые. Для них ежегодное событие в августе заранее записано во все календари. Кто-то приезжает на фестиваль на выходные, а кто-то проводит в лесу под Кандалакшей более недели – готовит площадки и сцену, на которой проходят и концерты и барабанные батлы.

«Город Солнца» в этом году проходит уже 15 раз. Девиз оптимистичного фестиваля «Мечты сбываются», а участников более 400. Для них полянки в лесу под Кандалакшей становятся домом – здесь появляется палаточный городок, уличные кафе и даже спортзал под открытым небом. В этом году солнце редко заглядывало в «Город Мастеров», но это не смутило гостей. Пасмурную погоду расцветили краски холи.

Самое жёсткое правило для участников фестиваля «Город Солнца» - мероприятие безалкогольное. Всех, кого организаторы из молодёжного центра Апатитов находили на полянах с бутылками спиртного, настойчиво просили выкинуть контрабанду в пакеты для мусора. Нарушители подчинялись, за все дни работы «Города Солнца» не было никаких происшествий. Разве что на молодецких забавах участники мужского клуба «Спарта» показали, как дерутся настоящие мужчины. Их драки закончились братскими объятиями и хороводом.

В воскресенье «Город Солнца» закрыл свои импровизированные двери, чтобы открыться снова ровно через год.