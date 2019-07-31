Город становится лучше, город станет краше

Много лет одна просторная придомовая территория, объединяющая стразу несколько многоэтажек в Ленинском округе Мурманска, была пустырём, хранившим остатки старой детской площадки, как напоминание о советском прошлом. Но несколько лет назад городские власти взялись за наведение порядка, превращая пустырь в благоустроенный сквер с игровой зоной для малышей. Но на этом преобразования не закончились. Скоро на улице Свердлова появятся две новые функциональные площадки, которые и создадут единый со сквером инфраструктурный комплекс. Работы идут с опережением графика.

«Первая площадка, которая за моей спиной, детская, занимает 350 кв метров, - говорит Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы». - Этот проект совместный с правительством области. Наша задача - подготовить площадки до 10 августа».

Строительство важного для этого микрорайона объекта стало возможным благодаря приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды». Все, начиная от самой идеи, до плана реконструкции, - инициатива горожан.

«Приятно отметить, что жители проявили инициативу и пожелали, чтобы в этом сквере было то, что им хочется увидеть, - говорит Татьяна Елпанова, депутат Совета депутатов г. Мурманска. - С опережением графика идёт строительство основания под спортивную и детскую площадки. Просят мурманчане ещё площадку для выгула собак, но пока нет. Но в рамках проекта можно тоже что-то обустроить. Жители очень довольны».

Здесь можно будет заниматься воркаутом, играть в командные игры и даже проводить небольшие соревнования между жителями соседних домов. Продумано всё, проводить досуг с удовольствием и пользой здесь смогут северяне самых возрастов. И такой объект в городе появится не один.

Помимо спортивных и детских площадок этим летом появятся новые интересные арт-объекты и общественные территории с художественной подсветкой. В этой работе приоритет также отдан мнению горожан.