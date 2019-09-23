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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.09.19 19:30

Город воинской славы Полярный отметил свой юбилей

Город воинской славы Полярный отметил свой юбилей. Военному гарнизону исполнилось 120 лет. В день города - поздравления и подарки.

Праздничные события для полярнинцев начались задолго до официального Дня города. Накануне наградили лучших работников сферы культуры и образования, а также вручили памятные адреса главе муниципалитета от Правительства и Думы области.

Людмила Армянинова, почётный житель города Полярного: «Надо сказать, что 120 лет - это дата необычная. Моя жизнь практически вся прошла в городе - начиная с 1944 года, поэтому я преклоняюсь перед мужеством, героизмом, стойкостью нашего города, который выдержал Великую Отечественную войну».

Основное празднование развернулось на площади Двух Капитанов, куда под марш военного оркестра прошествовали колоны трудовых коллективов города и школьники.

Конечно в такой особенный для города день, не обошлось и без тёплых поздравлений от администрации муниципалитета.

Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск: «Эти слова благодарности всем жителям, которые искренне несут нелегкую службу, потому что мы - военный гарнизон, и с новой командой Андрея Чибиса городу жить, городу процветать, реновации быть, хочется надеется, что со следующего года начнется масштабная работа по военным гарнизонам, которые охраняют рубежи».

Ольга Гарагуля, депутат Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Я сегодня признаюсь в любви своему городу, и желаю всего самого доброго и хорошего, самое главное - процветания, благоустройства, чтобы с гордостью говорили - мы из Полярного».

А пока жители наслаждались концертной программой, спортивные команды по минифутболу встретились на поле для проведения турнира.

Владимир Смородников, тренер детско-юношеской спортивной школы г. Полярного: «Вот сейчас играет МГТУ и играет «Шквал» - команда СРЗ, играют второй год, я очень рад, что сложился коллектив, они в прошлом году ездили по судоремонтным заводам в Нижний Новгород, очень приятно, что «СРЗ 10» стал принимать участие в футбольных турнирах».

Приятный сюрприз для полярнинцев приготовил гость из столицы. Алексея Гомана на родине в Мурманске знают хорошо и всегда встречают восторженно.

Алексей Гоман, артист, г. Москва: «Низкий вам поклон, родные. Приехал в Север – замёрз, но какое душевное здесь тепло. Смотрю в глаза, вы – прекрасные люди, северные. Скажу, по секрету, если что вдруг случится в Москве, Север спасет нашу страну. С праздником, дорогие мои».

Завершающей яркой нотой стал праздничный салют.

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