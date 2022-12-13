Города большого ЗАТО хорошо подготовились к Новому году, а он будет «мягким и пушистым»

16-метровые пушистые праздничные деревья в городах Снежногорск, Полярном и Гаджиево в этом году обновили – новые ёлки появились благодаря поддержке регионального правительства. Однако жители обратили внимание и на то, что улицы города тоже становятся наряднее. А совсем скоро на площадях установят инсталляции.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Они уже приобретены по инициативному бюджетированию, где наши жители приняли участие. И в этом году всё совпало: кроме ёлок будут и световые фигуры».

Ёлка в Полярном и вовсе городской арт-объект. При наведении камеры на специальный код, у прохожих появляется уникальная возможность записать видео или сделать фото с любимым персонажем.

Остаётся только запастись мандаринами и новогодним настроением, 2023 совсем скоро!

Кролик, символ 2023 года: «Я, как символ наступающего года, желаю всем счастья, любви, здоровья. Обещаю быть мягким и пушистым!».