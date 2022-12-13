День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.12.22 19:30
Города большого ЗАТО хорошо подготовились к Новому году, а он будет «мягким и пушистым»
16-метровые пушистые праздничные деревья в городах Снежногорск, Полярном и Гаджиево в этом году обновили – новые ёлки появились благодаря поддержке регионального правительства. Однако жители обратили внимание и на то, что улицы города тоже становятся наряднее. А совсем скоро на площадях установят инсталляции.
Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Они уже приобретены по инициативному бюджетированию, где наши жители приняли участие. И в этом году всё совпало: кроме ёлок будут и световые фигуры».
Ёлка в Полярном и вовсе городской арт-объект. При наведении камеры на специальный код, у прохожих появляется уникальная возможность записать видео или сделать фото с любимым персонажем.
Остаётся только запастись мандаринами и новогодним настроением, 2023 совсем скоро!
Кролик, символ 2023 года: «Я, как символ наступающего года, желаю всем счастья, любви, здоровья. Обещаю быть мягким и пушистым!».
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