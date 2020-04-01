Города закрываются

Правительство Мурманской области приняло решение об ужесточении правил въезда ещё в три населённых пункта – Оленегорск, Полярные Зори и Белокаменку. Ранее такие меры были приняты в Кировске и Апатитах, с 30 марта закрыты Мончегорск, Териберка, Ура-Губа и Ковдор.

В первую очередь закрывают населенные пункты, в которых уже есть зараженные, а также те, где работают крупные промышленные предприятия и есть привлекательные для туристов места. А глава Ковдорского района Сергей Сомов поспешил успокоить земляков и разместил в интернете видеообращение, в котором заявил, что на вверенной ему территории случаев заражения коронавирусом не выявлено

Сергей Сомов, глава Ковдорского района: «Спешу успокоить наших земляков, в Ковдорском районе нет ни одного заболевшего. Пятьдесят человек находятся на самоизоляции, вторые сутки работает пункт в штатном порядке. Прошу всех отнестись с пониманием и оставаться дома».

В ближайшее время проезд в перечисленные населенные пункты разрешён только экстренным и госслужбам, а также тем, у кого есть местная прописка или регистрация. Эти же требования относятся и при покупке билетов на междугородние автобусы. Для соблюдения режима будут работать КПП, все приезжающие будут обязаны пройти термометрию.