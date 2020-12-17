«Городская карта поддержки» расширяет свои возможности

Глава Мурманска Андрей Сысоев и сити-менеджер Евгений Никора подписали договоры с новыми участниками социальной программы «Городская карта поддержки». Теперь жители заполярной столицы, имеющие эту карту, смогут получать услуги и делать покупки ещё выгодней.

«Городская карта поддержки» - социальная программа, благодаря которой льготные категории граждан получают скидки на различные услуги и товары. Сейчас её пользуются более 29 тысяч мурманчан.

Участники социальной программы - предприниматели предоставляют владельцам карт скидки в размере от 5% до 10%. Раньше партнёром проекта выступала крупная региональная торговая сеть «Евророс», но компания с рынка ушла, а занявшие её место федеральные сети пока не торопятся присоединяться к местным социальным акциям. Однако работа над этим ведётся.

Услугами новых участников, держатели «Городской карты поддержки» могут воспользоваться уже сейчас. А это скидки на консультации врачей, обследования и различные исследования в одном из медицинских центров, услуги прачечной, бани и скидки на определенные товары в отделениях «Почты России».