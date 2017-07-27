Городская среда становится более человечной

Сегодня в Мурманске состоялось выездное совещание по реализации проекта «Формирование городской среды». Депутат Госдумы Алексей Веллер и глава администрации областного центра Андрей Сысоев проверили ход выполнения работ.

Как отметили представители власти, работы по благоустройству территории, прилежащей к Семёновскому озеру, идут активно. До 1 ноября этого года планируется завершение первого этапа строительства, в который входит создание набережной и смотровой площадки, установка опор освещения, и монтаж системы видеонаблюдения. Порядка 40 скамеек и урн для мусора появятся на территории новой благоустроенной зоны отдыха в ближайшее время. В этом же году будет подготовлен фундамент и под будущую детскую площадку.

В дальнейшем планируют создать широкую аллею, зелёную зону, велосипедные дорожки, которые протянутся до памятника стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны. Благоустроят и детскую площадку, на которой установят уличные тренажёры, а так же баскетбольную и волейбольную площадки, которые в зимнее время года можно будет использовать под каток.

На реализацию проекта «Формирование городской среды» в этом году выделено 65 миллионов рублей, из которых 2/3 пойдут на благоустройство дворов, а 1/3 - на общественные зоны.