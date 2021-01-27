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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.01.21 19:30

Городская власть поможет погорельцам

Погорельцам «деревяшки» на улице Бредова, 20 в Мурманске, который сгорел в январе, предоставят новые квартиры. Об этом заявил глава администрации города Евгений Никора, который накануне встретился с пострадавшими.

Жители деревянной двухэтажки, среди которых есть семьи с детьми и пенсионеры, в одно мгновение остались без крыши над головой. 15 января этого года в их доме по адресу: улица Бредова, 20 случился пожар. Многоквартирный дом, признанный аварийным ещё 4 года назад, по невыясненным пока причинам загорелся. Жертв удалось избежать.

Татьяна Елпанова, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Мы всем сострадаем, кто попал в такую жизненную ситуацию. Мы обязаны людям помочь и обязаны сделать всё возможное».

Во время встречи с сити-менеджером погорельцы высказали опасения по поводу того, что нового жилья они могут так и не дождаться. Евгений Никора заверил, что поводов для волнений нет.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «У нас есть возможность профинансировать покупку жилья для этих людей в этом году, более того четыре квартиры уже куплены. И есть, которые получат квартиры по программе переселения, им даже не надо ждать маневренного фонда».

Барно Усманова вместе с мужем и сыном скоро отметят новоселье. Им уже выделили жилплощадь в девятиэтажке на Кольском проспекте.

Барно Усманова, мурманчанка: «На восьмом этаже однокомнатная. Метраж совпадает, большая кухня, комната. Все устраивает, за это спасибо».

Все жители сгоревшего дома могут поучить временное жильё, для этого надо обратиться в комитет имущественных отношений, услуга носит заявительный характер.

 

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