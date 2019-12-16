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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.12.19 19:30

Городские библиотеки продолжают преображаться

Два зала,  лаундж-зона, зона виртуальной реальности, территория семейного чтения и многое другое - детская библиотека на проспекте Ленина, 94 готовится к преображению. Совсем скоро она станет модельной, то есть, комфортной для длительного времяпрепровождения.

Городские библиотеки продолжают преображаться. Цель - не просто привлечь детей и взрослых, но и подвигнуть их проводить больше  времени за бумажной или электронной книгой. Один из способов - создание модельных библиотек - комфортных для досуга и в компании, и одному.

«Помимо того, что здесь будут красивые, яркие, приятные цвета, мягкая удобная мебель, лаундж-зоны, в которых можно будет уединиться, - рассказывает Веслава Лобода, директор Центральной детской библиотеки города Мурманска. – Будут у нас и кулер с водой, что порой бывает очень необходимо, вендинговый автомат по продаже кофе, информационный киоск и киоск бук-кроссинга».

Такие проекты в городе уже реализованы. Одну из модельных библиотек открыли в сентябре этого года - на улице Баумана. И результат превзошёл ожидания: количество посетителей за 2 месяца выросло на 700 человек.

«Необходимо, чтобы все библиотеки были удобными, комфортными, интересными, - говорит  Евгений Никора, глава администрации города Мурманска. - Все библиотеки!У нас 12 детских библиотек. Мы планируем здесь сделать третью модельную библиотеку. Но город и за свой счёт делал некоторые библиотеки, очень хорошо получилось. Но та концепция, которая здесь реализуется, она позволит реализовать в шаговой доступности очень интересный научно-образовательный рекреационный центр для детей, которые живут в шаговой доступности, в ближайших кварталах».

Переоборудование библиотек происходит в рамках федерального проекта «Культура». Деньги выделяются из федерального центра. В результате здесь будет даже зона виртуальной реальности, в которой можно будет посмотреть познавательные фильмы и программы.

«То что мы сделаем здесь, будет рассчитано на наших маленьких читателей, - говорит Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск. -  Ребёнок может прийти со своими родителями и каждый найдёт здесь для себя дело».

На время переоборудования библиотека приостановит работу, но ко дню города в 2020 году её уже обещают открыть. Кроме детских библиотек в Мурманске развивается и сеть интеллект-центров для взрослых.

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