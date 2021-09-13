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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.09.21 19:30

Городские чиновники затягивают работы на инженерных сетях социально значимых объектов

В детском саду номер 89 Мурманска уже несколько месяцев нет воды. Первого сентября дети в него не пошли. Малышей распределили в соседние дошкольные образовательные учреждения, уплотнив группы. А всё потому, что городской комитет по образованию ко дню знаний не успел или не захотел отремонтировать водопровод. Более того, даже не предупредил о поломке ресурсопоставляющую организацию. И этот случай уже не единичный. Городские чиновники затягивают работы на инженерных сетях социально значимых объектов.

Детский сад 89 на улице Александра Невского давно без воды. Здесь случился прорыв водовода. Вместо того, чтобы оперативно устранить проблему силами ресурсопоставщика, чиновники дошкольное образовательное учреждение закрыли, наняли подрядную организацию и начали тянуть время. Родителям, дети которых ходили в этот детский сад, а теперь вынуждены ютиться в уплотнённых группах других учреждений, такая работа, естественно, не понравилась. В сентябре они начали писать в компанию «Мурманскводоканал» заявления с требованием вернуть воду дошколятам. В организации сильно удивились. Ведь их о возникшей проблеме никто не уведомил.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Мне просто написали, что уже первое сентября, а наших детей разбрасывают по другим садикам. И туда ходят 500 детей, так как он один из самых крупных в районе.  Я на работу пришёл, дал команду разобраться. Был сильно удивлён, что всем вот так всё равно».

За два дня сотрудники водоканала устранили проблему, возникшую на сетях. Обеспечили подводку воды до границ детского сада и даже предложили городскому комитету по образованию свою помощь в восстановлении инженерных сетей образовательного учреждения.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Мы, когда копали, предложили, давайте мы и дальше прокопаем. Можете на подряд нас взять, водоканал, мы быстро всё сделаем. Но у них там какие-то свои мысли. В итоге, сегодня на границе раздела вода есть, мы всю свою часть работ выполнили за два дня. Если бы я узнал об этом в августе, то мы бы и в августе это сделали. Но к нам никто не обращается. Видимо, руководителям управления образования всё равно, что с детьми, что с родителями. В этой ситуации юридически я не могу ничего уже сделать».

Когда городской комитет по образованию сделает свою часть работы, неизвестно. И это не первая такая ситуация. В марте этого года подобная проблема была в детском саду №157 на улице Морской. Там также случился прорыв трубы. Сети водоканалу не принадлежали, а потому о случившемся ресурсники не знали. Чиновники городского комитета по образованию также затягивали решение вопроса, не заключая контракт с «Мурманскводоканалом». Помощь пришла лишь тогда, когда в организацию обратились родители детей и обеспокоенная заведующая детского сада. Специалистам водоканала пришлось экстренно проводить работы, чтобы вернуть к жизни дошкольное учреждение.

Александр Березин, главный инженер ГОУП «Мурманскводоканал»: «Ввод на садик прогнил. Он принадлежит самому садику, строился для него, и состоит в управлении муниципального образования на балансе. Соответственно, нас попросили им оказать содействие».

Оперативность решения таких проблем в комитете по образованию города Мурманска хромает. А расплачиваться за это приходится родителям и заведующим, на которых в первую очередь вываливается весь негатив. Они становятся фактически заложниками некомпетентности и безразличия чиновников, которые должны обеспечивать комфортные условия для дошколят.

Вот и сроки ввода в строй садика 89 на Невского пока не известны. К работе он сможет вернуться сразу же, как только подрядчики комитета по образованию приведут в порядок его инженерные сети.

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