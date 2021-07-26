Городские дороги оказались под прицелом датчиков и радаров

Многие мурманчане уже успели приметить на дорогах областного центра небольшой фургончик с надписью «Дорожная лаборатория». Курсирует машина не просто так, задача специалистов – проанализировать состояние проезжих частей столицы Заполярья.

Состояние асфальта не всегда возможно проанализировать без применения техники, а вручную это долгий и трудоёмкий процесс, результат получается довольно субъективным. В этом году на помощь мурманским дорожникам поступила передвижная лаборатория, которая поможет провести диагностику более 160 км городских дорог. Сити менеджер Евгений Никора отметил особую важность таких работ.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Мы, понимая, картину колейности дороги, состава дорожного «бутерброда», показатели, связанные с плотностью, с продольно-поперечной ровностью. В комплексе, получив эти результаты, можем запланировать работы на 2022 год и последующие».

Умный фургон во время движения фиксирует геометрию дороги: колею, уклоны, а также считывает данные о неровности покрытия и наличии трещин. Помогают ему в этом почти невидимые глазу лазерные датчики, считывающие каждый миллиметр проезжей части.

Сотрудники автолаборатории работают в Мурманске уже не первый день, по их словам, состояние дорожного полотна столицы Заполярья не уступает, а в некоторых частях города и превосходит другие регионы страны.

Роман Гершензон, инженер подрядной организации: «Видно, что дороги обслуживаются, что на дорогах проводятся соответствующие мероприятия. Нам, как обследователям, приятно работать, потому что машина идёт ровно, её не уклоняется никуда. Все параметры в норме».

Каждой дороге искусственный интеллект должен присвоить оценку – все данные сотрудники лаборатории передадут подрядчику, и уже к концу августа специалисты сформируют единая информационную базу, благодаря которой в последующем будут приняты решения о выборе участков для ремонтных работ.