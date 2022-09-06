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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.09.22 19:30

«Городские истории» - рисунки, от которых появляются улыбки у детей

Благодаря фестивалю современного искусства «Городские истории», который прошёл этим летом в Мурманске, две стены рядом с детскими садами на улицах Достоевского, 33 и Орликовой, 44 были украшены эскизами победительницы фестиваля.

«Город детства», «Северные сказки», «Приключения» и «Свободная тема» - номинации одного из самых неординарных мурманских фестивалей – «Городские истории».

Муралы есть в каждом районе Мурманска, но вот тематических детских до недавнего времени не было вовсе. Так родилась идея пригласить художников и украсить подпорные стены рядом с новыми дошкольными учреждениями на улицах Достоевского и Орликовой. 

Оксана Елисеева, специалист Дома молодёжи, организатор конкурса: «Было подано несколько заявок. В результате конкурсного отбора у нас победила девушка Ишбульдина Екатерина с двумя работами. Одну из её работ вы можете увидеть на подпорной стене на улице Достоевского, а вторая работа нарисована на улице Орликовой».

Работы по перевоплощению серых стен велись в течении всего августа. В разработке идей и в их реализации участвовали три основных фигуры – Надежда Телюк, Евгения Куликова и Екатерина Ишбульдина, которая и представляла эти эскизы. Над проектом работала команда художников и волонтёров.

Надежда Телюк, художник, участник фестиваля «Городские истории»: «К этому конкурсу мы очень ответственно подошли. Например, мы рисовали сразу полный эскиз, хотя можно было предоставить маленький кусочек, но мы отрисовывали полностью, масштабировали на всю стену с учётом всех перепадов высот».

Эскизы, которые были выбраны для воплощения, победили в номинациях «Приключения» и «Северные сказки».

Надежда Телюк, художник, участник фестиваля «Городские истории»: «Сказка, которая здесь изображена, называется «Зимняя сказка». Прямее некуда. Это стопроцентное попадание в тему. Это сказка северного писателя Сакариаса Топелиуса о двух детях - мальчике и девочке, брате и сестре. Они подружились с соснами, волшебными соснами, волшебные сосны наделили их даром делать вокруг себя весну, цветы, чтобы всегда было тепло и хорошо».

Для маленьких воспитанников в детском саду организаторы события положили раскраски по мотивам воплощённых на стенах муралов. Сотрудники детского сада с воодушевлением отмечают, как благодаря проекту, преобразился вид здания. И главное, это конечно, эмоции детей.

Дарья Абакумова, работник детского сада №123, г.Мурманск: «Прекрасный арт-объект! Очень интересные рисунки. Когда наши детки заходят в детский сад, самое первое, на что они обращают внимание, этот рисунок и естественно, самое первое – у них появляются улыбки и загораются глаза. И мы очень рады, что, заходя в наш детский садик, они уже заходят с улыбками».

Фестиваль современного искусства «Городские истории» планируют продолжить в следующем году.

 

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