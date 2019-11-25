Городские маршрутки отличились грязными номерами и неисправными габаритами

На территории Мурманской области стартовало профилактическое мероприятие «Автобус». Сотрудники ГИБДД в течение декады проверяют весь пассажирский транспорт. В столице Заполярья в этот раз рейд состоялся на улице Лобова. Полицейские останавливают и маршрутки, и городские автобусы. Водители последних преимущественно соблюдают правила дорожного движения и нареканий к техническому состоянию машин также не бывает. Да и пассажиры больше доверяют транспорту АО «Электротранспорт».

Но некоторые опасения горожан зачастую оправданны и это подтвердил рейд. Только за 20 минут сотрудниками правоохранительных органов в маршрутных такси были выявлены различные нарушения – нечитаемые из-за грязи номера, неисправные габариты. Плановая проверка принесла пассажирам неудобства, ведь кто-то из-за неё опоздал на работу или учебу, но такие профилактические меры необходимы и приносят видимый результат. Теперь почти у всех водителей маршруток есть аптечка и огнетушитель, иногда, как признаются полицейские, даже в двух экземплярах - на всякий случай.

«Буквально неделю назад у нас закончилась операция «Маршрутное такси», - отметил Басти Гусейнова, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по городу Мурманску. - Мы наблюдаем, что в основной своей части у водителей имеются аптечки, огнетушители, а общая тенденция идёт к снижению нарушений. Но всё равно нарушители находятся».

Несмотря на то, что маршрутки стали более безопасными, стоит помнить о правилах проезда в них. В часы пик в этих быстрых автомобилях людей набивается больше положенной нормы, а это становится опасно для жизни и здоровья пассажиров.