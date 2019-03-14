Городские парки и скверы радуют горожан чистотой

Чтобы юные северяне могли играть зимой, а взрослые любоваться природой, мурманские парки и скверы после обильных снегопадов очищают ежедневно.

За последние годы в столице Заполярья реконструированы и созданы с нуля 33 сквера. Занимается уборкой и содержанием мест отдыха в Мурманске муниципальное предприятие «Городские парки и скверы». Сейчас к приезду гостей и спортсменов подготавливают пешеходные дорожки, игровые площадки и смотровые зоны у набережной Семёновского озера, где 15 марта состоится открытие Чемпионата мира по ледяному плаванию.

Руководство предприятия заверяет, что и другие парки без внимания не остаются. «Уборка идёт во всех скверах, - говорит Евгений Лазарев, заместитель директора МАУК «Мурманские городские парки и скверы». – У нас нет различий: хуже сквер или лучше сквер, что какой-то важней. Во всех скверах, которые существуют в нашем городе, люди отдыхают также и поддержание их в чистоте и порядке является полной прерогативой нашего учреждения».