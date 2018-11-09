Городские парки Мурманска подготовят к Новому году

Городские парки и скверы - это те места, где многие мурманчане обычно проводят своё свободное время, поэтому за чистотой и порядком здесь ежедневно следят специалисты УДХ.

Переменчивая погода в Мурманске за последнюю неделю принесла немало сюрпризов: выпавший снег после оттепели превратился в «кашу», а при небольшом похолодании улицы стали напоминать ледовый каток. Но своевременная уборка, которая производится и вручную и при помощи техники во всех местах отдыха горожан, помогает избежать неудобства, а самое главное, травм. А ещё совсем скоро парки поменяют свой привычный образ на более праздничный и яркий.

- Где-то 20 ноября мы начнём установку новогодних ёлок, светового оборудования, - сообщил Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы». – Во время оттепели эти работы проводить не очень хорошо.