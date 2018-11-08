Городские троллейбусы и автобусы на «коротком поводке» держит диспетчерская служба

Ежедневно на городских маршрутах работают порядка 180 троллейбусов и автобусов. Вместе с водителями и кондукторами на смену выходят и диспетчеры. Они следят за состоянием дорог, за напряжением на отдельных участках сети и, помогают откорректировать расписание движения. И всё это дистанционно.

- К сожалению, из-за пробок, аварий и различных ситуаций иногда происходят сбои в движении общественного транспорта, - поясняет Владимир Буряк, заместитель генерального директора АО «Электротранспорт», - поэтому основная цель диспетчера восстановить режим движения на маршрутах.

Например, недавно во время аварийных отключений электричества коллектив «Электротранспорта» благодаря работе диспетчерской службы смог оперативно перейти на тяговые подстанции. Троллейбусы вновь вернулись на маршруты ещё до того, как в городе возобновили подачу электроэнергии. Контролировать каждый маршрут специалистам помогают GPS-навигаторы. «На сегодняшний день действуют требования закона, которыми устанавливается, что все транспортные средства должны быть оборудованы навигацией, различными техническими средствами контроля, - поясняет Владимир Буряк, заместитель генерального директора АО «Электротранспорт». - У нас гораздо раньше появилась навигация. Сегодня горожане пользуются нашим сервисом «Тролл51», с помощью которого можно в режиме реального времени отследить, где находятся троллейбусы и автобусы на определённых маршрутах, узнать время, когда он подъедет к остановке».

Каждый водитель имеет возможность связаться с диспетчером и по телефону. Порой в рейсе сотрудники предприятия становятся свидетелями различных аварий, происшествий и даже хулиганских действий горожан. О ЧП они сообщают диспетчеру, а тот уже направляет информацию в экстренные службы. Нередко коллектив «Электронтранспорта» помогает находить потерявшихся людей, чаще всего маленьких детей и стариков.

Центральная диспетчерская работает круглосуточно. Простая, на первый взгляд работа, на самом деле требует полной отдачи и концентрации. Ведь именно от оперативности диспетчеров зависит, доберутся ли утром мурманчане до работы или учёбы вовремя.