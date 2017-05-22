Городские власти Мурманска - во всеоружии в борьбе с паводком

Горячая пора для ливневых канализаций и водопропускных систем началась с таянием снега. Впрочем, основные мероприятия по пропуску паводковых вод были подготовлены ещё в марте.

В начале весны в городе была создана специальная комиссия, которая должна предотвратить негативные последствия. Ситуацию в этом году несколько упростила поздняя весна. А вот подкинул проблем объём выпавшего зимой снега. За зиму с улиц города было вывезено в два раза больше снега, чем обычно, но есть такие участки, откуда убрать его просто было невозможно. С сопок и зелёных зон талая вода и попадает на улицы, ливневая канализация, рассчитанная на определенный объём воды, просто не справляется с ним. Поэтому в городе уже случилось несколько подтоплений. Потоки воды разлились на улице Промышленная, где часть реки Роста была заключена в подземный коллектор.

- Сейчас проложено искусственное русло реки Роста по поверхности земли, - отметил Андрей Сысоев, глава администрации г.Мурманск. – Это позволило снизить уровень воды. Сегодня проблемы с подтоплением территории северной промзоны не вижу.