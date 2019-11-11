Городские власти Мурманска строго контролируют работу управляющих компаний

Каждый из округов Мурманска мониторит ситуацию во дворах ежедневно. В этот раз по жалобам местных жителей состоялся внеплановый рейд на улице Орликовой у домов 38 и 39.

Жильцы этого двора жаловались на плохую уборку дороги. Всё было завалено снегом, проезды вдоль домов не расчищены. Как говорится - ни проехать, ни пройти. Именно поэтому представители администрации города и Совета депутатов нагрянули сюда с внеплановой проверкой.

«Утром было оперативное совещание с руководителями управляющих компаний. На этом совещании эта информация была доведена до руководителя обслуживающей компании», - сообщил Игорь Корявко, заместитель начальника управления Первомайского округа города Мурманска.

Стоит отметить, что с жалобой управляющая компания быстро разобралась. И уборку организовали оперативно, ещё до приезда комиссии.

Всего за прошедший период 2019 года специалисты Первомайского округа провели 187 плановых и внеплановых проверок работы управляющих компаний. Административной комиссией было рассмотрено более 50 дел. Ответственным лицам управляющих компаний назначены штрафы на общую сумму более 4 миллионов рублей.