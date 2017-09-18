Городские власти обещают завершить сезон дорожных ремонтов до 30 сентября

Нижнеростинское шоссе - одна из тех магистралей, которые позволяют проехать из одного района города в другой, не останавливаясь на светофорах. Но популярная у автомобилистов Ленинского округа объездная дорога не пользуется популярностью из-за плохого качества. Это не значит, что городские власти не следят за состоянием дорожного полотна. Ещё с 2011 года ведутся разговоры о том, что эта городская трасса может стать частью федерального проекта «Мурманский транспортный узел», но пока ремонтировать её приходится за счёт казны областного центра.

- Все эти годы мы поддерживали её в рабочем состоянии. НО в связи с тем, что до сих пор не принято решение по статусу этой улицы, то мы решили её отремонтировать, - сказал Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Чуть больше 20 тысяч квадратных метров, около половины общей площади этой улицы, будет заасфальтировано в этом году.

Такой избирательный подход администрации не удивляет, когда озвучивают цифры глобальной реконструкции, в которой нуждается Нижнеростинское шоссе. Ещё в 2007 году во время проектных работ инженеры подсчитали, что на капительные работы нужно потратить минимум пол миллиарда рублей. Это значительно больше суммы, которую городской бюджет тратит в сезон на все дорожные работы. Поэтому латают дорогу каждый год, но в этом специалисты решили положить на магистрали более крепкую смесь покрытия.

- Щебеночно-мастичный асфальт начали укладывать 4 года назад, он показал себя очень хорошо, износостойкий, - отмечает Константин Мастюгин, председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска. - Поэтому эта улица должна долго у нас проработать - до следующего ремонта.

А пока водителям придётся потерпеть и внимательно следить за дорожными знаками, так как движение на шоссе ограничивают строители, которые стараются не перекрывать дорогу целиком, а делать ремонт по полосам. Закончить с работами на дорогах муниципальные власти обещают до 30 сентября. На очереди улица Нахимова и северный выезд из города.