Городские власти по улице Карла Либкнехта сверяют план работ на 2022 год

Двор дома № 54 по улице Карла Либкнехта – один из 18 объектов благоустройства, который в 2022 году должен обрести новый облик.

Здесь будут выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия проезжей части, устройству тротуара, детской и контейнерной площадок, а также установке нового уличного освещения. Обновят территорию в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

При планировании благоустройства власти стараются ориентироваться на мнение жителей. Часто бывает так, что первоначальные планы сильно меняют в зависимости от предпочтений горожан. В любом случае эта встреча с местными активистами не последняя, уверяют представители власти, которые приехали на Карла Либкнехта, чтобы утонить фронт работ.