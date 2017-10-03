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День за днём с «Арктик-ТВ»03.10.17 19:30

Городские власти поощрили талантливых северян

В канун Дня города власти Мурманска наградили участников детского конкурса рисунков, лучших студентов и деятелей культуры. В церемонии принял участие и бывший мэр города, а теперь депутат Госдумы Алексей Веллер.

Маленькая художница Александра Зубова - одна из победителей городского конкурса детских рисунков. Она скромно уступает место на сцене другим участникам. Для девочки такое внимание к своему творчеству пока не понятно. Между тем, именно её работа, где изображены: залив, дома, маяк  и лохматый пёс, больше других приглянулась жюри конкурса.

- Книга о Мурманске, в ней о достопримечательностях нашего  города, - рассказывает о своём сюжете Александра Зубова, участник конкурса детских рисунков «Я люблю мой город». – А собака? Все любят собак или других животных. Я люблю Мурманск за то, что он не похож на другие города.

В этом году рушатся все стереотипы привычного уже конкурса. Победителями стали сразу три начинающих художника. Именно их картины, сканированные и напечатанные на огромных  баннерах, украсят фасад делового центра «Меридиан» в центре Мурманска. Награждает юных живописцев бывший глава города, а теперь депутат Государственной Думы Алексей Веллер. Алесей Борисович после вступления в новую должность живёт и трудится в Москве, а на Север приезжает по служебной необходимости.

- Есть такое выражение, что большое видится на расстоянии, и когда оказываешься на расстоянии от того города, в котором ты прожил и работал всю жизнь, то, наверное, немного другим взглядом и со стороны оцениваешь степень привязанности, которая возникла за все эти годы жизни зденсь, - отметил в своём выступлении Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ.

Также к родному городу привязаны и дети, которые вопреки всему, возвращаются домой даже из «теплых» отпусков. А прививают любовь к прекрасному не только мамы и папы, но и педагоги, которых сегодня наградили вместе с воспитанниками.

- То, что дети рисуют, это то, что у них в душе, они любят наш город, - замечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. – Конечно, хочется отметить их педагогов, так как все дети одарённые, но именно педагоги делают их по-настоящему талантливыми.

На встрече, посвященной Дню города отметили и отличившихся студентов. Будущие инженеры, учителя и технологи получили  стипендию главы Мурманска. Финансовую поддержку в течение года  они будут получать вне зависимости от основных поощрений за успешную учебу.   

- Я уверен, что и впредь мы будем их поддерживать, чтобы  они делали наш город известным и знаменитым, чтобы оставались у нас работать, - отметил Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск.

Премию получили и те, кто внёс личный вклад в развитие искусства и культуры Мурманска. Городские власти наградили 10 лучших писателей художников и музыкантов.

 

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Лада
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Думаю, что теперь северянке, соблазнившейся кошельком, придётся каяться. Это видео, растиражированное СМИ, увидят тысячи человек, надеюсь, что многие из них сделают правильный вывод.
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