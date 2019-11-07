Городские власти продолжают контролировать работу управляющих компаний

Контроль работы управляющих компаний - прямая обязанность органов местного самоуправления. Со стороны городских властей ведется постоянный мониторинг ситуации. В управлениях административных округов Мурманска состоялись оперативные совещания с представителями жилищно-коммунального комплекса.

Специалисты администраций округов совместно с депутатами городского Совета регулярно проводят плановые и внеплановые рейды по проверке работы коммунальщиков. Кроме того, раз в три дня, во всех районах города проводятся заседания штабов с представителями обслуживающих организаций, Госжилинспекцией и прокуратурой. Руководителям управляющих организаций напомнили, в каком состоянии необходимо содержать вверенные им дома и какое наказание грозит за безответственную работу.

«В рамках своих полномочий, безусловно, будут составляться акты о привлечении руководителя управляющей компании к административной ответственности, - говорит Андрей Здвижков, начальник управления Октябрьского административного округа, заместитель главы администрации города Мурманска. - На заседание штаба мы пригласили представителей прокуратуры, контроль будет осуществляться и с их стороны. Будем проводить штабы, разбирать конкретно каждый адрес, задавать вопросы руководству, как они будут эти вопросы решать, как будут справляться».