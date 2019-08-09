Городские власти продолжают создавать современные детские и спортивные площадки

Места для активного проведения досуга появляются в парках, скверах, возле школ и во дворах. Одна из таких появилась недавно возле школы № 11 в Ленинском округе.

Раньше здесь был обычный заасфальтированный школьный плац, теперь – яркая детская площадка. Есть здесь игровое и спортивное оборудование для детей и подростков. Для удобства взрослых, которые приглядывают за детьми, поставили лавочки. На них можно отдохнуть и почитать, пока дети резвятся на тренажёрах.

«У местных жителей данная площадка уже пользуется популярностью, - говорит Ирина Мазилкина, директор школы № 11, депутат Совета депутатов города Мурманска. – Ежедневно с 10 часов утра и до 8-ми вечера здесь много горожан: приходят мамочки с маленькими детьми, подростки играют. Кстати, выпускники школы тоже приходят сюда Новый учебный год не за горами, скоро уже будет первое сентября, поэтому, конечно, дети уже начинают съезжаться и проводить свободное время на новой зоне для отдыха».

В одиннадцатой школе учатся более 600 детей. Половина - ученики начальных классов. Для них, а также для ребят, занимающихся в группах продлённого дня, такая площадка просто необходима. Тем же, кто постарше, понравится другой проект: в будущем городские власти планируют построить за школой стадион. Пока же на его месте заросший травой пустырь.

«В бюджете 2020 года мы предусматриваем финансирование, начнём проектирование, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Я думаю, что уже в 2022 году мы выйдем на этап строительства стадиона, проект которого будет реализовываться в рамках концепции устройства школьных стадионов. А на самом деле школьные стадионы превращаются во внутриквартальные».

Кроме того, городские власти планируют обновить фасад 11-й школы и ряда других образовательных учреждений. Как сообщил глава администрации Мурманска, такой проект начнёт реализовываться уже в следующем году.