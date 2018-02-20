Городские власти Заозёрска едва не заморозили жителей ЗАТО

Из-за аварии на теплосети в большинстве домов муниципалитета не было горячей воды и отопления.

По словам жителей гарнизона, чтобы в домах не лопнули батареи, им пришлось отапливать комнаты электрообогревателями, ходить по дому в верхней одежде. Комфортной такую ситуацию вряд ли назовешь. Это уже не первое крупное ЧП, связанное с инженерными сетями в городе подводников. Напомним, такие происшествия были и осенью.

До конца не ясна ситуация с запасом мазута на котельной городка. Ещё недавно топлива в цистернах едва хватало для того, чтобы продержаться пять дней.

За ситуацией в Заозёрске пристально следит правительство региона. Губернатор неоднократно выражала своё недовольство работой местной администрации, а горсовет ЗАТО на одном из заседаний даже предложил главе сложить полномочия.

О проблеме в муниципалитете сообщили некоторые зарубежные СМИ, ведь именно здесь базируются самые современные атомные подводные лодки. Иностранцы не могут понять, как передовой флот может располагаться в городе, где существуют такие проблемы.

Сейчас причины аварии устранены, уже утром тепло начали подавать в дома жителей Заозёрска.