Городские власти заставляют управляющие компании работать более активно

Прошёл очередной рейд городских властей с представителями прокуратуры, руководства округов и депутатами горсовета – проверили качество уборки снега на придомовых территориях и пообщались с мурманчанами.

На повестке более ста адресов. Те, где жалоб от населения больше, проверяют в первую очередь. На фасаде дома № 4 корпус 2 по улице Сведлова, где в момент приезда комиссии кипит работа, гордо висит табличка «Дом образцового санитарного содержания».

Сетуют жильцы дома на частые срывы заявленного самой же управлявшей компанией графика очистки территории от снега, и на то, что никак не дождутся ремонта подъездов, изрядно пострадавших от паводков, и на их текущую уборку.

На данный момент механическая уборка снега придомовой территории проведена. Депутаты заверили, что о сложностях знают, будут и дальше держать эти проблемы на контроле.

Артём Кузьмин, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Здесь уже руководство управляющей компании получала предписания. Но как мы видим, сегодня они готовились. Идёт уборка, территория вычищается. Но всё равно нарекания остаются. Такие рейды проводятся регулярно совместно с администрацией Ленинского округа. Много адресов, которые проверяются. Такие рейды заставляют коммунальщиков лучше работать и обращать внимание на жалобы жильцов».

По словам депутата, все жалобы мурманчан, которые поступают в городскую администрацию и Совет депутатов Мурманска, обрабатываются, а по итогам проводятся проверки.