Городские заботы: старые теплотрассы, очистные сооружения и новый памятник

Сегодняшнее заседание горсовета началось с публичных слушаний. Мнением общественности депутаты поинтересовались сразу по нескольким актуальным вопросам. Прежде всего, это совершенствование теплосетей, а так же изменения в уставе муниципалитета.

О неидеальном теплоснабжении Мурманска говорят не первый год. По оценкам специалистов, 80% существующих инженерных сетей выработали свой нормативный ресурс. В администрации города имеют не мене 400 сценариев развития энергетического комплекса областного центра. Самые эффективные проекты связаны с газификацией. Но уход от мазутозависимости - далекая перспектива, так что пока остаётся только модернизировать существующую систему. Ещё одна серьёзная проблема - это очистные сооружения для сточных вод, которые рано или поздно должны появиться в каждом районе города.

- Администрация будет просить Совет внести поправки в бюджет для того, чтобы мы начали предпроектную подготовку. Сначала нужно проработать этот вопрос, чтобы заниматься дальше им вплотную, - сказал Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Хочу сказать, что это не только полномочия города, у нас есть ресурсоснабжающая организация – это водоканал.

Такой масштабный экологический проект Мурманску самостоятельно не потянуть. По оценке специалистов, чтобы построить фильтры, необходимо около 10 миллиардов рублей. На разработку и реализацию проекта уйдёт сумма сопоставимая с годовым бюджетом муниципалитета. Говорить о конкретных сроках начала строительства пока рано. Зато в городе в скором времени должен появиться ещё один памятник, впрочем, на возведение монумента денег из казны власти не потратят.

- Сегодня мы рассмотрим вопрос создания нового мемориального объекта в Мурманске - памятника Воинам Полярной дивизии. Это знаковое событие для жителей города, - говорит Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - Дивизия была сформирована в сентябре 1941 года, её основу составляли мурманчане, гражданские люди, которые с ходу пошли в бой и сумели остановить наступление немецких войск. Инициаторами создания этого объекта выступили общественные организации.

В городе-герое уже есть Аллея Полярной дивизии, а на месте будущего памятника стоит закладной камень. Сам сквер, расположенный в Ленинском округе, во время рейтингового голосования 18 марта за дизайн-проекты по благоустройству в лидеры не пробился, поэтому в парке установят сначала мемориал, а потом обновят территорию вокруг.

- Мы, как инициаторы проекта, видим эту скульптуру из двух образов. Один - это гражданский мужчина, который добровольцем пошёл защищать Мурманск. А второй - это красноармеец, - рассказывает о задумке Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Мы подобрали под постамент камень, который называют «лопарская кровь». Это темный, бардовый с белыми вкраплениями блок.

Для воплощения проекта ещё предстоит найти архитектора. Скорее всего, монумент установят только в 2019 году.

Во время заседания горсовета парламентарии признали существующий Устав города устаревшим. Народным избранникам, уже не раз обсуждавшим главный учредительный документ Совета депутатов на профильных комиссиях, предстоит принять новый свод правил, соответствующий последним федеральным требованиям.