Городской автобус № 33Р станет ходить в Росляково чаще

Главный муниципальный пассажирский перевозчик - предприятие «Электротранспорт» увеличило число машин на этом маршруте и сократило интервалы движения. Теперь жители улицы Орликовой и микрорайона Росляково будут меньше ждать транспорт на остановках.

Городской маршрут № 33Р стал длиннее в прошлом году. Конечную остановку с улицы Свердлова перенесли в район улицы Заводской нового для Мурманска микрорайона Росляково. Для местных жителей, использующих для передвижения общественный транспорт, такое сообщение стало настоящим подарком. Ведь стать пассажиром междугороднего автобуса № 105, следующего из Североморска в Мурманск, в часы пик дело трудное.

Этой осенью на маршрут выйдет больше автобусов. Новшество позволило сократить интервалы движения, теперь 33-й ходит с интервалом в 11 минут. Так же на предприятие увеличили продолжительность работы: последние машины уходят с конченых остановок в Первомайском округе и в Росляково почти в 11 часов вечера.

- Осенью мы ещё не работали в таком режиме, замечает Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт». - Возможно, что нам придётся ещё что-то изменить. Но для этого мы и работаем, чтобы качественно, согласно потребностям северян, обслуживать пассажиров.

Все автобусы на маршруте большой вместимости - современные «МАЗы», которые удобны не только для родителей с колясками, но и для пожилых граждан, которым не приходится подниматься в салон по высоким ступенькам.