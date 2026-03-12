Городской этап конкурса «Живая классика» стартовал в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке

В этом году в него прошли 43 участника из 19 образовательных учреждений Мурманска.

Ежегодно конкурс по чтению отрывков из любимых художественных произведений российских и зарубежных авторов привлекает внимание юных талантов. Некоторые из них принимают участие уже не первый раз, желая показать лучший результат и просто получить удовольствие от процесса.

Данил Карпман, участник муниципального этапа конкурса «Живая классика»: «Когда я одержал победу, эмоции были, разумеется, всепоглощающими, радостные очень, было здорово. На региональном этапе были различные мастер-классы, очень понравилось».

Своей харизмой и творческой подачей чтецы украшали выбранные отрывки из прозы.

Матвей Железняк хочет стать актёром, поэтому участие в таких конкурсах для него – отличная возможность проявить себя и полученными достижениями пополнить портфолио. В этом году молодой талант покорил сердца членов жюри и стал призёром муниципального этапа. Его театральный путь начался ещё во втором классе.

Матвей Железняк, призёр муниципального этапа конкурса «Живая классика»: «Нас всех позвали на пробу в театральную студию «Сказка», а когда мы пришли, нам в конце дали каждому конфетку. Я подумал, что театр – это моё, это всё моё. Я занимаюсь и буду этим заниматься, потом я уже просто полюбил театр и не только из-за конфет даже».

Конкурсанты выступали в одной из предложенных номинаций – классическая литература или научная фантастика. Жюри оценивали эмоциональное воздействие на слушателя, грамотную речь и дикцию. Победителями муниципального этапа будут признаны только три участника, набравших наибольшее количество баллов. Они пройдут на следующую ступень конкурса.

Татьяна Кудымова, куратор муниципального этапа Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика», заведующая организационно-массовой работой ДДТ им. Торцева: «Победитель регионального этапа направляется в «Артек», и там, на всероссийском этапе у них проходит финал, а супер-финал проходит в Москве, где победитель выступает на Красной площади со своим произведением».

В этом году конкурс отмечает юбилей. Пятнадцать лет – это целая история, полная ярких выступлений, искренних эмоций и, конечно, любви к литературе.